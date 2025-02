Roger Puig, 19è al gegant dels Mundials de Maribor

Roger Puig, al gegant de Maribor. Foto: FAE

Els Campionats del Món de para alpí de Maribor (Eslovènia) han celebrat aquest diumenge la cursa de gegant amb la presència de l’esquiador del Principat, Roger Puig, que ha finalitzat 19è. L’andorrà ha estat 19è amb un crono de 2.16.47, després de fer el 24è temps a la primera mànega i l’11è a la segona. El guanyador avui ha estat el francès Arthur Bauchet (2.03.40).

Aquest dilluns, cita amb l’eslàlom maculí, amb la primera mànega a les 10:00 hores i la segona a les 13:00 hores.





Roger Puig, esquiador: “La disciplina és complicada amb aquest gegant. La primera mànega ha estat bastant millorable, on no he tret tot l’esquí que sé, he baixat molt tens. A la segona mànega he baixat molt més deixat anar, no tenia res a perdre i he fet onzè temps de mànega, un resultat molt bo, però a la primera mànega he quedat 24è, he remuntat posicions, es fa el que es pot, però al final 19è, que no és un resultat bo, però almenys he acabat amb bones sensacions i estic content, preparat i motivadíssim per a demà”.