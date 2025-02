La Seu obre les inscripcions per a les parades de Sant Jordi i de la Festa Major

Celebració de Sant Jordi a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Aquest dijous, 6 de febrer, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert les inscripcions a llibreters i floristes del municipi perquè puguin sol·licitar una parada per la diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril. El termini finalitzarà el dia 16 d’aquest mes de febrer. Pel que fa a la resta de parades (entitats, associacions, partits polítics, entre d’altres) hauran de presentar la seva instància del 19 al 28 de febrer. Les inscripcions s’han de fer de manera telemàtica des del web municipal.

Parades per a la Festa Major

Pel que fa a les sol·licituds per a obtenir un mòdul a l’espai de venda ambulant durant la Festa Major d’enguany, es podran presentar de l’1 de març al 30 d’abril, també de manera telemàtica des del web municipal. La Festa Major de la Seu d’Urgell se celebrarà aquest any els dies 29, 30, 31 d’agost i els dies 1 i 2 de setembre.

Val a recordar que el passeig Joan Brudieu acull tant les parades de Sant Jordi com també les parades que s’instal·len per la Festa Major; parades d’artesania alimentària i altres productes no alimentaris com moda i complements.