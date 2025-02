La Copa Popeyes U14 i U16 tanca dues intenses jornades de GS i SL a Arcalís

Pou 1a (centre), Cerro 2a (esquerra) i Comellas 3a (dreta), el podi femení de dissabte. Foto: FAE

La Copa Popeyes de categories U14 i U16 ha viscut un cap de setmana complet a Arcalís amb dues cites i amb una nombrosa participació de tots els clubs del Principat d’Andorra. Aquest passat dissabte es va disputar el gegant corresponent al Trofeu Fischer, mentre que el diumenge va ser eslàlom del Trofeu Pavand.

Jornada de dissabte: Trofeu Fischer

En U14 dones, el gegant va deixar Paula Ledesma (ECOA) guanyadora, amb Emma Soto segona i Naia Antor tercera, les dues del PCGR.

En U16 dones es va imposar Etna Pou (PCGR), amb Xènia Cerro (PCGR) segona i Carlota Comellas (ECA) tercera.

En la classificació scratx de dones, Pou va ser primera, amb Cerro segona i Comellas tercera, amb Marta Torres quarta i Júlia Capdevila cinquena.

En homes, en U14 Thomas Breitfuss (PCGR) va ser el vencedor, amb Pol Xampeny (SEC) segon i Aitor Corbalan (PCGR) tercer.

En U16 homes, Max Black (SEC) es va imposar per davant d’Àlex Comellas (ECA) i Èric Guimerà (ECOA).

En la classificació scratx d’homes, el millor temps va ser per a Black, el segon per a Comellas i el tercer per a Guimerà. Quart va ser Arnau Escabrós (ECAP), i cinquè Thomas Breitfuss (PCGR).





Jornada de diumenge: Trofeu Pavand

En U14 dones, la guanyadora va ser Emma Soto (PCGR), seguida de Júlia Pifarré i Mia Pintado, les dues del SEC.

En U16 dones, triplet del PCGR amb Etna Pou primera, Xènia Cerro segona i Marta Torres tercera.

En la classificació scratx femenina, Pou va marcar el millor crono, seguida de Cerro i Torres, amb Júlia Capdevila quarta i Anna Ramentol cinquena.

En U14 masculí, Thomas Breitfuss (PCGR) va marcar el millor temps, seguit de Pol Xampeny (SEC) i Aitor Corbalan (PCGR).

En U16 masculí el guanyador va ser Max Black (SEC), amb Àlex Comellas (ECA) segon i Max Figueredo (ECAP) tercer.

En els resultats scratx masculí, Black va ser el més ràpid, seguit de Comellas i Figueredo, amb Breitfuss quart i Alexandre Areny (ECAP) en cinquena posició,