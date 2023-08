Roba quatre pernils i els pren penjats en un patinet

Infografia que simula la fugida del lladre en patinet amb els 4 pernils penjant (Tot Badalona)

Cada cop hi ha lladregots més selectius. Tal com estan els preus dels productes d’alimentació, sembla clar que els bancs i les joieries passaran a ser un objectiu secundari per als malfactors. Tant és així que, un home, va robar la setmana passada quatre pernils del Supermercat Bonpreu Esclat del carrer Sant Ignasi de Loiola de la localitat barcelonina de Badalona.

El lladre es va emportar penjats, damunt d’un patinet elèctric, els 4 pernils i va fugir a tota velocitat del supermercat, segons han explicat des de l’establiment comercial badaloní. La veritat és que l’estampa, amb la fugida del lladre amb els pernils penjant sobre el patinet, havia de ser digna d’una pel·lícula del “Torrente”.