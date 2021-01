Rius, tercer a l’eslàlom FIS de Gressoney

L’estació suïssa de Gressoney ha celebrat avui un eslàlom FIS amb la presència de l’equip nacional masculí de tècnica, amb Àlex Rius i Àxel Esteve. Rius ha aconseguit pujar al podi, en la tercera posició.

Àlex Rius, amb 1.17.19, ha estat tercer en una cursa en què ha finalitzat a 0.51 del guanyador, l’italià Lorenzo Moschini, que s’ha imposat amb 1.16.68. Segon ha estat el també italià Benjamin Jacques Alliod, a 0.02 de Moschini.

Per contra, Àxel Esteve no ha pogut completar la primera mànega. Demà es disputa un gegant FIS a la mateixa estació.

Gabriel, 11è i Cornella, 27è al gegant dels Nacionals júniors italians

Avui s’ha disputat a Kronplatz (Itàlia) el gegant corresponent als Nacionals júniors d’Itàlia, amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella. Els andorrans han estat 11è i 27è, respectivament.

Gabriel ha finalitzat 11è amb 2.17.38, a 1.20 del millor temps, que ha estat del búlgar Kamen Zlatkov, amb 2.16.18. L’andorrà feia el 15è temps en la primera mànega, però amb una segona en què ha fet el 6è temps parcial, ha aconseguit pujar a l’11a plaça definitiva.

Cornella, per la seva part, ha estat 27è amb 2.19.07, a 2.89 del guanyador i amb 61 punts FIS, que no millora per ben poc perquè actualment en suma 60. L’andorrà havia estat 33è en la primera mànega, i 24è millor temps en la segona.