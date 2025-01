Rius i Cornella preparen la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden

Xavier Cornella, aquest dijous a Berchtesgaden (FAE)

Aquest dijous, els esquiadors del Principat, Xavier Cornella i Àlex Rius, han estat entrenant a la pista de Berchtesgaden (Alemanya), escenari de la Copa d’Europa que es disputarà a l’estació alemanya el pròxim diumenge, 19 de gener. Aquest dijous, els dos esportistes andorrans, que han entrenat amb l’equip suec, ho han fet en un traçat força exigent.

Avui divendres és dia de descans per als dos corredors, mentre que dissabte, Cornella i Rius, entrenaran igualment per a estar preparats per a la cita de la Copa d’Europa de diumenge.