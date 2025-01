La CCIS organitza una jornada sobre la intel·ligència artificial adreçada a les empreses

Hi ha places limitades i la inscripció prèvia és obligatòria (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) organitza per primera vegada, el proper dilluns, 27 de gener, una jornada adreçada a les empreses del país per a aprendre d’una forma pràctica a aplicar la Intel·ligència Artificial als seus negocis. La jornada, titulada “IA en acció: transformació i futur empresarial”, se celebrarà a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. Organitzada amb la col·laboració d’Andorra Business i Andorra Digital, i amb el suport d’Actinn, l’esdeveniment té com a objectiu apropar la intel·ligència artificial (IA) al teixit empresarial del país.

Amb un enfocament pràctic, la jornada busca impulsar la competitivitat empresarial, optimitzar processos i fomentar una cultura d’innovació, mostrant com la IA pot ser un motor de transformació i futur per a les empreses.





Aplicar la IA a l’empresa

La benvinguda de l’acte anirà a càrrec del president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, i de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

El consultor i formador, Xavier Mitjana, oferirà la conferència “Intel·ligència Artificial: Clau per al Creixement Empresarial” on explicarà com la IA impulsa la innovació i competitivitat empresarial, destacant les oportunitats que ofereix per a les empreses.

Després d’aquesta xerrada serà el torn de posar sobre la taula diferents casuístiques en diferents departaments de l’empresa i com la IA pot ajudar a resoldre-les, en concret en les àrees de Finances i Comptabilitat a càrrec de Vladimir Fernandez; Màrqueting i Vendes amb Kim Capel i a Recursos Humans amb Mar Traver.

Acte seguit s’organitzarà una taula rodona que tractarà sobre “L’Impacte Cultural de la IA: Cap a un Nou Model de Treball“ on diferents experts del país com Elisa Fité, Vladimir Fernàndez, Saül Larrayad i David Vicente debatran sobre com la IA transforma la cultura i les expectatives laborals, amb un focus en la capacitat d’adaptació, noves competències i reptes ètics.

Un dels moments clau de la jornada serà l’elevator pitch, on empreses especialitzades presentaran solucions d’IA aplicades a processos empresarials. Per a concloure, es durà a terme una sessió de networking B2B, que oferirà als assistents l’oportunitat de connectar amb proveïdors i socis tecnològics per a facilitar la implementació de solucions innovadores.

La cloenda anirà a càrrec del secretari d’Estat de Transformació Digital, Marc Rossell.

La jornada, que és gratuïta, és una oportunitat única per als professionals i empresaris interessats a entendre com la IA pot redefinir el panorama empresarial. Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament.

És la primera vegada que la Cambra organitza una jornada pràctica centrada en l’aplicació de la IA a l’empresa. Aquest acte complementa els diferents cursos i formacions que actualment ja ofereix en matèria d’IA.