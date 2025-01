Màxima igualtat a totes les categories per a la G3 de les Andbank GSeries

L’emoció està assegurada amb una nova jornada de les Andbank GSeries. Foto: Organització

Comença la fase decisiva de les Andbank GSeries amb la G3, organitzada aquest cap de setmana al Circuit Andorra – Pas de la Casa, tan sols sis dies després de la conclusió de la prova anterior, que va inaugurar el calendari de competicions del 2025. Més de 60 pilots han formalitzat novament la seva inscripció per a la tercera cita de la temporada, que, de la mateixa manera que la G1, se celebrarà en la seva totalitat durant la tarda-nit d’aquest dissabte, dia 18 de gener.

El campionat de curses sobre gel patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business s’endinsa ja en la seva recta final tot posant en relleu la gran igualtat latent dins cadascuna de les quatre categories convocades aquest any. Una demostració inequívoca de l’elevat nivell esportiu que impera entre els nombrosos participants inscrits a les Andbank GSeries 2024-2025, on estan ressaltant especialment diversos joves pilots.

Un d’ells, l’andorrà, Sito Español, que va defensar l’any passat els colors oficials d’Opel España en un campionat internacional com és l’ADAC Opel Electric Rally Cup, s’estrena aquest cap de setmana al capdavant de la categoria Giand, que lidera davant del seu compatriota, Erik Faura, vencedor de la G2 amb tan sols 17 anys.

El mallorquí Joan Socias, un dels referents l’any passat de la Sandero Eco Cup Spain de ral·lis, ha completat la meitat inicial de la seva primera participació a les Andbank GSeries com a quart classificat de la classe reina, a la qual se suma per a la G3 un dels talents més prometedors del S-CER (Supercampionat d’Espanya de Ral·lis), Gil Membrado, subcampió el 2021 de la categoria Giand, quan comptava només 13 anys.

Igual que a la cita inaugural del passat 21 de desembre, els prototips de PCR Sport competiran en última instància aquest cap de setmana, alternant-se amb els SpeedCar, protagonistes de la nova categoria de carcross que s’estrena enguany a les Andbank GSeries.

Borja González, company d’Ares Lahoz a l’equip oficial SpeedCar Factory, presideix la classificació general amb tan sols cinc punts d’avantatge sobre Óscar Fuertes, dominador de la categoria júnior en la seva primera temporada competint sobre gel, amb només 14 anys. El canari Javier Rodríguez va a la saga del jove madrileny, seguit per la francesa, Lola Moreton, segona classificada de la G2 el cap de setmana passat.

Molt igualada es troba també la categoria Side by Side, on Jesús Cucharrera figura ara com a líder, gràcies a la victòria que va aconseguir fa uns dies, amb set punts d’avantatge sobre el guanyador de la G1, el gal Maxime Emery. Nacho Gómez i José Roger ocupen les dues posicions següents i precedeixen Ricard Vidal, que ve d’aconseguir el seu primer podi entre el gairebé mig centenar de buggies inscrits a les Andbank GSeries.

Gràcies a la regularitat que ha acreditat fins ara, encadenant dos segons llocs consecutius, l’actual campió del Clio Ice Trophy, Antonio Otero, es troba ara al capdavant de la monomarca d’Alpine Racing, com a rival a batre dels pilots francesos que aspiren aquest any al títol.

Entre tots ells, el que millors resultats ostenta actualment és Baptiste Panissié, segon, a quatre punts del corunyès, gràcies al tercer lloc i a la victòria que ha anotat durant la primera part del campionat.





PROGRAMA-HORARI G3

Dissabte, 18 de gener

16h30 – Side by Side – Free practice (Grup A)

16h39 – Side by Side – Free practice (Grup B)

16h48 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup A)

16h56 – Side by Side – Free practice (Grup A)

17h05 – Side by Side – Free practice (Grup B)

17h14 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup B)

17h22 – Side by Side – QP 1 (Grup A)

17h30 – Side by Side – QP1 (Grup B)

17h38 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup A)

17h47 – Side by Side – QP 1 (Grup A)

17h55 – Side by Side – QP 1 (Grup B)

18h03 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup B)

18h32 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

18h40 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

18h48 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

18h56 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

19h44 – Side by Side – Final A

20h04 – Clio Ice Trophy – Final A

20h24 – Side by Side – Final B

20h44 – Clio Ice Trophy – Final B

20h54 – Side by Side/Clio Ice Trophy – Pòdiums

21h04 – Giand – Free practice (Grup A)

21h12 – SpeedCar – Free practice (Grup B)

21h20 – Giand – Free practice (Grup A)

21h28 – SpeedCar – Free practice (Grup B)

21h56 – Giand – QP (Grup A)

22h04 – SpeedCar – QP (Grup B)

22h12 – Giand – QP (Grup A)

22h20 – SpeedCar – QP (Grup B)

22h48 – Giand – Final (Grup A)

23h08 – SpeedCar – Final (Grup B)

23h28 – Giand – Final (Grup A)

23h48 – SpeedCar – Final (Grup B)

23h58 – Giand / SpeedCar – Pòdiums





CALENDARI ANDBANK GSERIES 2024-2025

G1 – 21 de desembre

G2 – 11 de gener

G3 – 18 de gener

G4 – 1 de febrer

GR (reserva) – 15 de febrer