Rius, Gabriel i Cornella s’estrenen als dos eslàloms SAC de Cerro Castor

Els esquiadors Bartumeu Gabriel, Xavi Cornella i Àlex Rius (FAE)

Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, de l’equip de tècnica d’esquí alpí de la FAE, van viatjar el passat divendres a Argentina per a entrenar durant les pròximes setmanes a Ushuaia i aprofundir en la preparació tècnica i física abans de l’inici de la temporada a Europa. A més, els tres entren en competició aquest mateix dimecres. Serà a l’eslàlom SAC (Copa d’Amèrica del Sud).

L’equip va arribar en bones condicions i amb dos dies per a poder aclimatar-se per a estar a punt a les carreres dels dos pròxims dies. Seran dos eslàloms, dimecres 13 i dijous 14, corresponents a les curses SAC.

Les carreres serviran per a posar en acció tot l’entrenament acumulat fins ara i anar agafant ritme, sense la intenció de buscar resultats. L’equip deixa al darrera una pretemporada amb entrenaments físics, esquí a Les Deux Alpes i a l’indoor de Peer, i una última estada indoor a Lituània on es va buscar precisament agafar la millor condició d’esquí per a fer front a aquestes dues curses argentines que arriben ara.

“Per a nosaltres l’estada a Ushuaia és un bloc molt important de la preparació”, ha destacat Fred Beauviel, responsable tècnic de l’equip.

Després dels dos dies de carrera, l’equip tindrà un bon bloc de tècnica que durarà fins el 4 d’octubre abans de tornar a Andorra.





Àxel Esteve, tercer a Nova Zelanda

Així mateix, Àxel Esteve ha aconseguit aquest dimarts el seu primer podi de la temporada. L’esquiador andorrà ha competit a l’eslàlom de Cardrona (Nova Zelanda), on ha estat tercer.

Esteve ha acabat la cursa FIS i Campionat Nacional Júnior en tercera posició amb 1.39.94, a 1.05 del guanyador, el francès Flavio Vitale (1.38.89), i a només 0.12 del segon, el danès Christian Borgnaes (1.39.82).

L’andorrà s’ha mostrat satisfet per aquest resultat, que arriba per a ell a la part final de la temporada a l’hemisferi sud. A partir d’ara, Esteve continuarà amb els entrenaments en neu per a després fer un bloc de físic abans de tornar a Andorra, al mes d’octubre.

A més, Esteve va competir el passat dia 6 també a Cardrona, a un eslàlom dels Nacionals de Tailàndia, en el qual va finalitzar 10è a 1.40 de vencedor, que va ser el francès Flavio Vitale (1.21.22).