‘Mou-te per la teva salut’ compta amb activitats programades a les set parròquies

La ministra Mònica Bonell i la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy (SFGA)

Dur a terme activitats físiques i portar un estil de vida saludable és un element essencial per a prevenir i reduir les malalties. Amb aquest objectiu el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Salut juntament amb dels set comuns organitzen, per tercer any consecutiu, la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física. Aquest projecte, que es va iniciar l’any 2021, compta amb el patrocini de la Candidatura de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2029 i el Comitè Olímpic Andorrà, i amb la col·laboració d’RTVA.

L’edició d’enguany té com a novetat l’organització d’activitats intergeneracionals i adaptades per a tots els públics a les set parròquies. Aquestes estan programades entre el 28 de setembre i el 6 d’octubre i culminaran amb les tradicionals marxes populars, que se celebraran a totes les parròquies el 7 d’octubre a les 11 hores.

La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física. Tal com ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, “l’organització d’aquesta campanya també s’emmarca en la recomanació de la UNESCO ‘Activa’t per la vida’, que promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme”.

La presentació de la campanya s’ha celebrat aquest dimarts a la tarda al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO) i ha comptat amb la participació de la cònsol menor d’Ordino, d’Eva Choy, en representació dels set comuns. “Amb iniciatives com les que presentem avui animem a la població a introduir aquests hàbits saludables en el seu dia a dia”, ha explicat Choy.

L’eslògan de la campanya torna a ser ‘Mou-te per la teva salut’ i aquesta tercera edició arrencarà el dijous 28 de setembre amb activitats promocionals per a totes les edats i amb la col·laboració d’entitats esportives. El plat fort serà el dia 7 d’octubre amb la celebració simultània a les set parròquies de la marxa popular. L’activitat tindrà un recorregut de 3 quilòmetres i estarà oberta a tothom.

La inscripció a la marxa popular es pot fer a partir d’aquest dimarts 12 de setembre i fins al 6 d’octubre a través de la web www.esportperatothom.ad. Així, amb l’aportació solidària de tres euros es podrà adquirir la samarreta i un obsequi commemoratiu, fins a exhaurir existències. Per a assegurar la talla de samarreta es recomana fer la inscripció abans del 21 de setembre. Les donacions econòmiques recaptades aniran destinades íntegrament al projecte ‘Escolta el teu cor’ de l’Institut Andorrà de les Dones, que té com a objectiu impulsar una campanya per a donar a conèixer els símptomes de l’atac de cor en les dones.