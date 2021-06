Sant Joan i les Fogueres d’Alacant

Les Fogueres de Sant Joan a Alacant estan catalogades com a Bé d’Interès Cultural Immaterial des de 2013 i es realitzen entre el 19 i el 24 de juny, coincidint amb la Festa Major de la ciutat. No tenen res a envejar-li a les Falles de València, ja que com en elles, també es construeixen enormes estructures de base de fusta, suro i cartó satiritzant personatges públics o situacions de la vida diària que són de famosa actualitat i que s’acaben cremant la nit del 24.

A part de la Plantá de les fogueres als carrers de la ciutat i que poden admirar-se, també durant aquests dies es pot gaudir de les mascletás, espectacles pirotècnics, fires, concerts, desfilades i ofrenes florals, així com veure i visitar les barraques o Racós (molts d’accés lliure) distribuïts pràcticament per tots els barris d’Alacant. Pel que, sens dubte, és un bon moment per a aprofitar i visitar la ciutat i gaudir de tots els seus atractius.

Si ho fas, no deixis d’entrar en el Museu de les Fogueres situat a la Casa de la Festa, o veure altres monuments d’interès turístic com el Castell de Santa Bàrbara a la part alta del Mont Benantil construït en el s. IX, la Cocatedral de Sant Nicolás al Barri de Santa Cruz, l’Esplanada d’Espanya, la Casa Carbonell o el bonic port, entre molts altres.