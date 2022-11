Reunió dels joves de Fent Camí amb Espot, Pallarès i Vilarrubla

La promoció d’habitatges socials per a joves, la conciliació entre l’horari lectiu i les activitats extraescolars i l’estalvi energètic, han estat algunes de les qüestions que un grup de joves del projecte “Fent Camí” de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, han fet arribar aquest dilluns al Cap de Govern, Xavier Espot, i a les ministres d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Aquesta taula rodona s’inscriu en els actes organitzats per l’UNICEF en motiu del Dia Mundial de la Infància. La sessió -molt distesa i reivindicativa per part del jovent- ha servit per a plantejar diverses qüestions que els joves han treballat prèviament de manera conjunta i que demostra l’interès de la gent jove per qüestions d’actualitat com el canvi climàtic o la inclusió laboral.

“Fent Camí” és un dels programes formatius que impulsa la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta d’un projecte adreçat als usuaris de la Fundació d’entre 16 i 21 anys, perquè rebin formació i orientació laboral, de manera que s’integrin en la comunitat d’una manera natural.