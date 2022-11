El II Summit d’Innovació aplega un centenar de persones

El II Summit d’Innovació organitzat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) s’ha celebrat aquest dilluns i ha comptat amb la presència d’un centenar de persones. L’esdeveniment ha servit per a aprovar l’adhesió de les comissions formades per experts del país en Talent, Empresa i Finançament, Infraestructura i Ecosistema a l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria.

També s’ha presentat la plataforma Andorra Startups, impulsada conjuntament entre AR+I i Andorra Business, i s’han entregat els premis del Repte Planetech d’aquest 2022.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha donat la benvinguda als assistents i ha explicat els avenços que ha fet el país per a esdevenir un entorn atractiu d’innovació oberta. “Una de les prioritats dels darrers anys ha estat el desenvolupament i posicionament d’Andorra com un entorn atractiu i competitiu d’innovació oberta i emprenedoria, i un dels elements vertebradors per a assolir-ho a estat l’Estratègia d’Innovació, que avui compleix una de les seves fites amb la ratificació i adhesió per una gran part de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria d’Andorra”, ha dit el dirigent.

Gallardo també ha presentat la posada en marxa de la web Andorra Startup, una plataforma d’accés obert que genera un mapa amb els actors més rellevants de l’ecosistema andorrà en els àmbits de la innovació i l’emprenedoria. “Permetrà identificar i ‘mapejar’ de forma continua l’ecosistema emprenedor i innovador d’Andorra”, ha dit el ministre.

Seguidament, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i el director d’Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons, han presentat les accions que són fruit de la tasca que s’ha fet durant els darrers mesos pels experts del país que han participat a les comissions de Talent, Empresa i Finançament, Infraestructura i Ecosistema. Durant l’acte s’ha fet efectiva la signatura d’adhesió de les

comissions a l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria.

Algunes de les accions prioritàries que es volen impulsar en una primera fase són la detecció de talent sènior expatriat resident a Andorra per a connectar-lo a l’ecosistema, el desplegament de programes de formació especialitzada en innovació i emprenedoria, la promoció de programes d’acompanyament al teixit empresarial per a fomentar polítiques d’scale-up a través de l’estructuració de processos i projectes de recerca i innovació oberta, la identificació de reptes sectorials i el desenvolupament de projectes que en donin resposta, o la posada en marxa d’un programa públic privat de finançament de projectes de recerca i innovació en estadi inicial que treballi sobre reptes sectorials i de país.

Durant el II Summit d’Innovació, el director d’AR+I, Marc Pons, ha fet entrega d’un premi i dos accèssits al guanyador i finalistes del repte Planetech, impulsat conjuntament amb l’Institut d’Innovació d’Israel el maig passat. Segons Arroyo, “el repte ha tingut bon ressò internacional ja que han aplicat més de 15 startups, totes elles interessades en pivotar les seves innovacions tecnològiques per tal d’aportar solucions en l’àmbit dels riscos naturals i el canvi climàtic”.

La guanyadora ha estat Hydrometeorological Innovative Solutions (hyds), que desenvoluparà el pilot a Andorra, i els dos accèssits han estat per a Emnotion i Earthpulse, amb les que s’explorarà la possibilitat de fer un projecte amb AR+I al país.

L’especialista en processos de transformació empresarial i social, desenvolupament de negoci i cultura digital, Genís Roca, ha fet el tancament de l’acte amb una conferència anomenada ‘Societat innovadora i emprenedora: cap a on anem?’.