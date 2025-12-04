Reunió de la Generalitat amb la Federació Catalana de Caça per a coordinar la resposta des del Pirineu al brot de pesta porcina

La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i el cap territorial del Departament d’Agricultura a la regió pirinenca, l’urgellenc Enric Vadell, s’han reunit aquest dijous amb el president de la representació a Lleida de la Federació Catalana de Caça, el també urgellenc Toni Vilarrubla.
La trobada s’ha produït després que la Generalitat ha anunciat la voluntat de posar en marxa un pla per a reduir l’actual sobrepoblació de porc fer a tot Catalunya, com a una de les principals mesures per a fer front al brot de pesta porcina africana que s’ha detectat aquests darrers dies a l’entorn de la serra de Collserola i, concretament, al Vallès Occidental.
La Delegació del Govern a l’Alt Pirineu han explicat que la reunió, que ha tingut lloc a l’oficina comarcal d’Agricultura a la Seu d’Urgell, ha servit per a “fer seguiment i coordinar la resposta” davant l’hipotètic risc que la malaltia també arribi a les comarques pirinenques. Des de la institució han aprofitat per a “agrair la feina que estan realitzant tots els cossos i equips implicats en el dispositiu de control i contenció del focus”.