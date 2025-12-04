Gairebé un miler de voluntaris del Govern han participat, enguany, en diferents esdeveniments celebrats al país

Aquest 2025 ha estat especialment rellevant per al voluntariat. Al llarg de l’any 2025, els voluntaris del Govern han estat presents en catorze esdeveniments, sumant un total de 915 participants. En aquest sentit, el calendari del voluntariat d’enguany ha estat marcat per l’organització dels Jocs dels Petits Estats d’Europa al mes de maig, on 530 persones van contribuir a l’èxit de l’esdeveniment.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat que aquests voluntaris i voluntàries “van ser els millors ambaixadors del país i van deixar una empremta inesborrable”. A més dels Jocs, han donat suport a iniciatives com el Cirque du Soleil, la temporada de bàsquet del BC Andorra, diverses curses arreu del país i La Vuelta a Espanya.
Per aquest motiu, l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat celebra el Dia Internacional del Voluntariat amb una festa dedicada a reconèixer la tasca d’aquestes persones, que han fet possible tots aquests esdeveniments. El Govern reafirma així, segons Bonell, el seu compromís de continuar donant suport a les entitats i fomentant espais de participació altruista, que enforteixen el teixit social. Tal com ha conclòs la ministra, “el voluntariat és una eina de transformació i un motor d’esperança, construït gràcies a la implicació de tots vosaltres”. Durant l’acte, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha presentat la nova roba esportiva que els voluntaris portaran a partir d’ara en les activitats on participin.
L’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat compta amb una borsa fixa de 175 voluntaris (24 en són nous d’enguany) que participen en els diferents esdeveniments on el voluntariat del Govern té presència.