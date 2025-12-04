Encamp celebra la 1a Gala de l’Esport per a reconèixer el talent i la dedicació del teixit esportiu de la parròquia

Encamp ha celebrat aquest dijous al vespre, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural, la primera Gala de l’Esport 2025, una nit dedicada a homenatjar els esportistes, clubs i entrenadors que amb la seva constància i esforç contribueixen cada dia a fer créixer la cultura esportiva de la parròquia. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que la trobada celebrada “és un esdeveniment per a reconèixer simbòlicament l’esforç i el compromís d’esportistes i clubs que formen part de l’esport encampadà”. Mas també ha subratllat que la gala és “l’excusa perfecta per a continuar situant l’esport al centre de la vida encampadana”.
L’acte, conduït pel periodista Gabriel Fernández, ha començat amb l’actuació del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness -que ha participat en diversos esdeveniments internacionals- i ha premiat els millors esportistes de la parròquia de 2025, els quals han estat escollits per un jurat que ha avaluat prop d’un centenar de propostes presentades per federacions, clubs i equips esportius.
El conseller d’Esports del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha expressat que la voluntat és que aquesta gala “sigui una forma d’homenatjar la història de l’esport encampadà i crear un espai de trobada per a fer xarxa i comunitat entre totes les disciplines esportives de la parròquia”.
Un dels moments especials de la vetllada ha estat la participació de Joan Plaza, entrenador del BC Andorra, que ha exercit de padrí de la gala. Plaza ha compartit la seva experiència professional, la seva visió sobre els valors de l’esport.
Encamp, una parròquia compromesa amb l’esport
Aquesta primera edició de la Gala de l’Esport ha entregat el premi a la “Trajectòria esportiva” a dues figures destacades de l’esport encampadà: Daniel Múgica Inciarte i Igor Esteve Malmierca, guardonats ex aequo. Daniel Múgica, històric entrenador del Club Natació Encamp, ha rebut el reconeixement per una vida dedicada a la seva passió i per haver transmès els valors de la natació a diverses generacions d’esportistes del país. Per la seva banda, Igor Esteve ha estat reconegut per ser el primer àrbitre andorrà que ha participat en les màximes competicions internacionals de bàsquet, com la LEB Or, la Lliga Femenina Endesa i l’ACB, a més d’haver dirigit partits de l’Europeu de Petits Estats celebrat a Andorra aquest 2025.
En la categoria de “Millor esportista masculí”, el guardó ha estat per a Nahuel Carabaña Valenzuela, atleta olímpic, que ha viscut un any d’èxits culminat amb tres medalles d’or als JPPE Andorra 2025 i amb la seva participació als Jocs Olímpics de París 2024, on va exercir com a abanderat del país.
Pel que fa al premi a la “Millor esportista femenina”, la guanyadora ha estat Lia Povedano Ruiz, judoka d’alt nivell que va ser abanderada de la delegació andorrana als Jocs dels Petits Estats d’Europa i va aconseguir la medalla de bronze en la categoria de menys de 70 quilos. Povedano és considerada una de les grans figures del present i del futur de l’esport andorrà.
El reconeixement al “Millor entrenador” ha estat per a Alex Carvalho Gonçalves, tècnic de l’FC Encamp i de la Federació Andorrana de Futbol, per la seva trajectòria plena d’èxits i per la seva contribució al creixement i la projecció del futbol andorrà.
El premi al “Millor club o equip esportiu” ha estat per al SIDECO Futbol Club Encamp, que celebra el seu 75è aniversari amb una temporada excepcional en què ha aconseguit el triplet i ha participat a la fase preliminar de la UEFA Futsal Champions League, consolidant-se com el club amb més títols nacionals del país.
En la categoria de “Millor promesa femenina”, la guardonada ha estat Maria Ubiergo Alamán, karateka del Club Karate Encamp, per les seves destacades actuacions internacionals, entre les quals es troben la medalla de bronze als Jocs dels Petits Estats d’Europa i una plata al Campionat d’Europa de Kata Sènior Femení.
El títol de “Millor promesa masculina” ha recaigut en Frank Porté Ruiz, jove pilot d’automobilisme que s’ha convertit en el primer andorrà a competir al mundial Porsche Supercup, assolint el subcampionat a la Porsche Benelux Cup.
El guardó al “Mèrit esportiu” ha estat per a la Travessa del Pas de la Casa, dirigida per Rui da Costa, una prova que, amb només quatre edicions, s’ha consolidat com un referent dins el calendari internacional i la Copa Andorra de la Federació Andorrana de Muntanyisme.
El guardó a “Esperit encampadà” ha estat per a Jordi Jou Ventola, entrenador del Club Natació Sant Andreu, en reconeixement a la seva tasca en la promoció internacional de les instal·lacions esportives d’Encamp i del Pas de la Casa, especialment a través de les estades esportives en alçada, que han ajudat a posicionar la parròquia com a destinació de turisme esportiu.
Tots els premiats han estat seleccionats pel jurat, que ha estat format pel periodista esportiu Marc Romero, d’Andorra Esportiu; per representants de l’FC Encamp i de l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig, les dues entitats esportives més antigues de la parròquia; per un representant del Comú d’Encamp i per un representant de la Secretaria d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra.
La gala ha finalitzat amb una fotografia de família amb tots els premiats de la primera Gala de l’Esport 2025.