Rep l’alta el darrer pacient ingressat a l’àrea Covid-19 d’El Cedre

El darrer pacient ingressat a l’àrea Covid-19 del Centre Sociosanitari El Cedre ha rebut l’alta i ja no hi queda cap usuari ingressat. No es pot dir el mateix de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on aquest dissabte hi ha un pacient més que ahir ingressat per complicacions de la infecció de coronavirus SARS-CoV-2. A la Unitat de Cures Intensives hi ha 9 pacients, tants com hi havia ahir, 7 dels quals requereixen de ventilació mecànica.

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 5.787 persones –4.930 corresponen a la segona onada–. S’han diagnosticat 62 nous casos de Covid-19 en les darreres 24 hores. El total de defuncions fins a la data és de 75.

També han rebut l’alta 71 persones des d’ahir, i es pot dir que des de l’inici de la pandèmia han superat la malaltia un total de 4.746 persones. Així, aquest dissabte hi ha 966 casos actius.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 49 aules estan sota vigilància activa –17 total i 32 parcial– i 75 en vigilància passiva.