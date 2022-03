Reobertura de la carretera del Coll d’Ordino

La carretera del Coll d’Ordino (C S-340) es reobre aquest divendres a la circulació després del tancament durant la temporada d’hivern per l’acumulació de gel i de neu. La via turística que uneix les parròquies de Canillo i Ordino ha estat tancada des del mes d’octubre i com sempre, quan arriba el bon temps s’aixeca la barrera.

Des de Circulació ens informen que la carretera ja es troba en condicions per reprendre el pas de vehicles i c per aquesta via secundària tan freqüentada per turistes i esport.