Naturland acollirà la primera prova de BTT de l’Enduro World Series Qualifier

Naturland acollirà els pròxims 11 i 12 de juny la primera prova BTT de l’Enduro World Series Qualifier que se celebra a Andorra. Amb relació a la Copa Enduro Pirineus, la prova andorrana formarà part d’un circuit internacional que engloba França, Catalunya i Andorra i que compta amb el suport, entre d’altres, d’Andorra Turisme. A més, a la prova s’inclourà la modalitat e-bikes, amb els seus corresponents reglaments. Paral·lelament, hi haurà una prova infantil, la Naturland Enduro kids que formarà part de l’Enduro World Series Kids.

La prova s’ha presentat aquest divendres al matí en roda de premsa amb la presència de tots els actors implicats i en la qual la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez ha destacat que, el fet que la competició portarà un elevat nombre de persones entre corredors i acompanyants, “suposa el compliment d’una de les nostres línies d’actuació que implica dinamitzar la parròquia a través d’esdeveniments de tota mena“. Per la seva banda, el director de Naturlandia, Xabier Ajona ha destacat que “la celebració d’aquesta prova és un motiu d’orgull perquè està dins de la nostra estratègia de diversificació de les activitats”.

En nom d’Andorra Turisme ha intervingut el director de producte i nous projectes, Enric Torres que ha comentat que “el ciclisme és una de les disciplines en la qual basem la nostra estratègia de desestacionalització“.

Els detalls de la prova, que acabarà a la plaça de la Germandat, els ha explicat el director tècnic d’Enduro Race, Oscar La Cueva que ha dit que els recorreguts no es desvetllen fins cinc dies abans de la celebració, però ha assenyalat que hi haurà importants desnivells positius i negatius i que el traçat per als sèniors serà d’uns 35 quilòmetres. Les inscripcions es poden fer des de la setmana passada a la pàgina web www.naturland.ad i els organitzadors esperen que participin entre 100 i 150 corredors en categories inferiors i uns 300 en l’absoluta.