Reg ecològic per al jardí

Sistema de reg ecològic (iStock)

Has pensat alguna vegada el malbaratament d’aigua i diners que suposa no comptar amb un sistema de reg apropiat per al teu jardí? Aquestes despeses poden evitar-se amb l’ús d’alternatives de reg ecològic.

Si el teu jardí és petit, pots optar per realitzar el reg amb les tradicionals regadores, encara que hi ha alternatives com els tests d’autoreg amb les quals no mullaràs les teves plantes sense control. També és molt apropiat el sistema de reg per degoteig o localitzat, que consisteix a regar cada planta de manera individual amb degotadors, els més ecològics són els de botó i els autocompensats.

Per a jardins de gran extensió és recomanable l’ús de reg per aspersió. La versió reduïda d’aquest sistema, per a jardins més petits, són els denominats regs per dispersió.

També existeix el reg per degoteig subterrani, els principals avantatges del qual són l’absència d’elements visibles que espatllin l’estètica del jardí i, en termes d’estalvi, el menor malbaratament d’aigua en evitar l’evaporació d’aquesta per la radiació solar. Una altra de les innovacions més cridanera és el sistema automàtic solar de reg, el qual no comporta a penes dedicació, ja que es pot programar i és molt eficient, perquè funciona amb energia solar.

A l’hora de triar el millor sistema de reg, has de tenir en compte les dimensions del teu jardí, el clima, i el teu pressupost.





Per viviendasaludable.es