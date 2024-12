“Recuperem la llibertat?”, campanya de Projecte Vida sobre l’ús del mòbil

Una dona navegant per Internet a través del mòbil (SFGA)

Projecte Vida, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials, els set comuns del país i VSA Comunicació, ha llançat la campanya “Recuperem la llibertat?”, destinada a promoure el pensament crític, així com fomentar un ús conscient i responsable dels telèfons mòbils. Aquesta iniciativa, que s’estendrà durant els pròxims sis mesos, busca sensibilitzar a la població sobre l’impacte en la salut respecte al temps que es dedica als dispositius mòbils, les relacions i la productivitat, promovent una relació equilibrada amb la tecnologia.

Els principals objectius són:

Conscienciar sobre l’impacte dels telèfons mòbils, abordant les conseqüències psicològiques, físiques i socials derivades del seu ús excessiu, com ara problemes de salut mental.



Promoure el pensament crític sobre la relació que els usuaris tenen amb els seus dispositius.

Aquesta campanya no busca que la gent deixi de fer servir el mòbil, sinó que aprengui a utilitzar-lo de manera més conscient i saludable, amb l’objectiu de construir una societat on la tecnologia serveixi com a eina de suport i no com una font per a provocar una possible addicció.

Projecte Vida agraeix al el Ministeri d’Afers Socials, als comuns de les set parròquies i a VSA Comunicació la seva col·laboració i suport logístic en la implementació d’aquesta campanya. “Aquesta col·laboració és una mostra de com, treballant conjuntament, es pot promoure el benestar comunitari, i Projecte Vida espera seguir comptant amb aquest suport en futures iniciatives”, assenyalen des de l’entitat.