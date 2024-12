Es lliuren a Organyà els premis de la 4a edició dels Jocs Florals

Els guanyadors dels premis dels Jocs Florals dels Micropobles lliurats a Organyà (organització)

Els Jocs Florals dels Micropobles, impulsats per l’Associació de Micropobles de Catalunya amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, busquen reivindicar el món rural com a subjecte literari i reflectir la realitat dels municipis rurals d’arreu del territori català a traves d’obres literàries. Un total de 52 originals s’han presentat a la quarta convocatòria dels Jocs Florals dels Micropobles, provinents d’arreu de Catalunya i amb participació des de les Illes Balears. Totes les obres, inèdites i escrites en prosa o vers en català, tenien com a tema principal el món rural. La Sala Xart d’Organyà (Alt Urgell) ha reunit aquest dissabte a una quarantena de persones durant l’entrega dels premis.

En la categoria d’adult, guanyadors de la categoria de prosa han estat per El Canemàs de Jaume Parramón i Sota el salze altíssim d’Alba Escriu Roca, primer i segon premis respectivament. En poesia s’ha premiat l’obra El llop de Northom de Glòria Tomàs Nus, mentre que s’ha atorgat un segon premi ex aequo a L’enyor de l’arada de Carles Jardí Pinyol i a Isòvol de Joan Miquel Chacón i Nicolau.

Pel que fa a prosa juvenil, els premis han estat per La màgia del foraster de Juna Riera Ravés i Perdut de Víctor Márquez Casas. La categoria de poesia juvenil ha quedat deserta.

En la categoria infantil en prosa s’ha distingit Alpicat de 1948 de Mariona Vidal i s’ha atorgat un segon premi ex aequo a El meu petit poble de Noemí Font Piqué i Les aventures de la pagesa de Su de Laura Parera Barons. Abisme de solitud de Cian Sullivan Martín s’ha endut el primer premi en poesia infantil, on la segona posició ha quedat deserta.

Joan Solà Bosch, president de l’Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha destacat que “amb aquesta iniciativa posem novament el focus e el món rural i hem constatat que escriure sobre aquest tema atreu”. Solà ha afegit que “la cultura és essencial per als Micropobles, perquè ens fa a tots més feliços i més savis” i ha asseverat que iniciatives com aquesta contribueixen a preservar i donar a conèixer un estil de vida i unes tradicions sovint amagades, però, alhora, molt arrelades. “Un món rural més viu farà un món urbà millor”, ha reblat.

Judit Flix, secretaria de Micropobles i membre del jurat ha remarcat que “aquest certamen permet recuperar lèxic i maneres de viure de casa nostra, en definitiva, permet recuperar un llegat i una tradició que poc a poc anem oblidant”. Flix ha lloat la qualitat de les obres presentades i ha assegurat que “el plantejament d’aquests Jocs Florals com a guardó centrat en el món rural és únic, i constitueixen una mena de llegat escrit d’aquest món”.

Per la seva banda, Celestí Vilà, alcalde d’Organyà, ha incidit en la importància de promoure la cultura i la llengua catalanes i, en relació als micropobles, ha demanat que “continuem avançant plegats, amb la mateixa il·lusió i força que fins ara, perquè els nostres micropobles segueixen sent un reflex viu de la convivència, la solidaritat i l’esperança, i on la proximitat i la força del treball col·lectiu ajudi a preservar la nostra cultura i les nostres tradicions”.

El primer premi per a cada categoria és una estada amb un dinar en un micropoble de Catalunya per a conèixer-lo i on el guanyador o guanyadora podrà portar a terme activitats locals; així com un lot de llibres relacionats amb el món rural català que l’ajudaran a conèixer i a apropar-se a aquesta realitat del país. La persona guanyadora del segon premi rebrà com obsequi un altre lot de llibres. A més, aquelles obres premiades enviades des d’un centre educatiu rebran també un lot de llibres per a destinar-lo a la biblioteca escolar.

El jurat dels Jocs Florals dels Micropobles 2024 ha estat format per Josep M. Borés, director de la revista Celsona; Judit Flix, membre de Micropobles i llicenciada en Filologia Catalana; Iolanda Batallé, escriptora, editora i directora d’Ona; Josep Borrell, escriptor; Rosa Cerarols, geògrafa i activista cultural; Xavier Coral, periodista i escriptor, i Quim Nadal, historiador, polític i escriptor.





L’Associació de Micropobles de Catalunya

L’Associació de Micropobles de Catalunya neix l’any 2008 amb la voluntat de ser un instrument per a fer visible la realitat dels micropobles i contribuir perquè les condicions de vida al món rural siguin dignes i ajustades a les necessitats dels seus habitants. “Som punt de trobada per als municipis menors de 1.000 habitants de Catalunya, defensem la ruralitat i lluitem pel repoblament. Actualment, Micropobles compta amb 278 associats”, assenyalen des de l’associació.