Primers punts FIS per a Isabella Pérez i Ainhoa Piccino a Bonneval

Isabella Pérez i Ainhoa Piccino, de primer any EEBE U19, durant la presentació de la temporada. Foto: Origami Òscar Rius

Els EEBE U19 de primer any han competit aquest dissabte a la National Junior Race (NJR) de Bonneval (França), en un primer eslàlom en què les dues esquiadores Isabella Pérez i Ainhoa Piccino han assolit els seus primers punts FIS. A la cursa masculina, Jan Visa no ha pogut completar la segona mànega després de ser 46è a la primera, mentre que Marcel Pérez també ha quedat fora a la segona mànega. No han pogut completar la cursa en primera mànega Jordi Rogel i Èric Mitjana.

A la cursa femenina, Isabella Pérez ha estat 27a recuperant quatre posicions a la segona mànega, mentre que Ainhoa Piccino ha fet una segona mànega en què ha millorat nou posicions per a situar-se finalment en la 32a posició. La victòria ha estat per a la francesa Ilona Charbotel. Tant Pérez com Piccino han sumat els seus primers punts FIS en la disciplina, amb 114.90 i 133.05, respectivament.





Xabier Salarich, responsable de l’EEBE U19: “Des de Xile que no fèiem eslàlom, avui teníem una pista súper injectada i ha costat agafar el ritme, sobretot a la primera mànega, però tant la Isabella com l’Ainhoa han complert l’objectiu de puntuar”.