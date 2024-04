Rècord d’Andorra Absolut del júnior Biel Cuen i mínima per al Campionat d’Espanya d’Isabel Montoro

La delegació andorrana al Berlin Swim Open 2024 (FAN)

Ha finalitzat l’expedició de l’equip nacional d’Andorra de natació al Berlin Swim Open 2024. Es tracta d’una competició certificada World Aquatics, classificatòria per als Jocs Olímpics de París, celebrada entre el 19 i el 21 d’abril 2024, en l’Europasportpark (SSE) de la capital alemanya.

És la primera competició preparatòria del possible equip que representarà al Principat en els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, on han participat tots els nedadors elegibles entre els anys 2005 i 2010, a excepció dels internacionals: Kevin Teixeira, concentrat en altitud al CNEA de Font-Romeu amb el club CN Antibes; i Arnau Segarra, que ha estat baixa per molèsties físiques. Totes dues, són baixes consensuades entre els nedadors i la direcció tècnica d’Alfonso Maltrana, director; i Pablo Prieto, segon entrenador.

Aquesta participació coincideix amb l’inici de la pujada de càrrega per als esportistes que finalitzarà amb la posada a punt per a afrontar els Campionats d’Espanya Júnior i Infantil del juny vinent. Ha finalitzat amb vuit millors marques personals repartides de forma homogènia entre gairebé tots els convocats, un rècord d’Andorra Absolut —i d’edat—, i una marca mínima per a competir en el Campionat d’Espanya Infantil d’estiu.

El desplaçament ha inclòs una sessió teòrica, on s’han identificat punts de millora en la tècnica individual de cada nedador, a partir de l’anàlisi dels vídeos i les recomanacions derivades de l’estudi biomecànic realitzat el dia 15 de març al CAR de Sant Cugat. La biomecànica utilitza la ciència del moviment humà per a la prevenció de lesions i l’optimització del rendiment.

La concentració, també ha estat propícia per a treballar la dinàmica d’equip, definir estratègies i fer recomanacions per a afrontar les rutines que acompanyen l’alta competició. Els seleccionats finals faran el salt de la categoria júnior-infantil al debut internacional en categoria Absoluta a Andorra 2025.

Didac Rayo (2005 / Absolut Sub-20) del CN Mediterrani, ha participat de totes les sessions teòriques, però ha estat baixa de les seves proves esportives (400 m lliures, 100 m esquena i 200 m esquena) per pujades irregulars de temperatura.

Pel que fa a la part esportiva destaca el bon campionat de l’esquenista Isabel Montoro (2010 / Infantil) del CN Encamp: 50 m esquena (26a / 32,33 MMP), i 100 m esquena (24a / 1:11,77 MMP); que ha rebaixat gairebé en 1,4 segons la seva marca d’inscripció en la prova de 50 m esquena. Ha fet mínima folgada per al Campionat d’Espanya d’estiu i primera de les dues millors marques en les dues proves en què ha participat.

Max Suarez (2008 / Júnior) del CN Serradells: 50 m lliures (37è / 26,13), 100 m lliures (47è / 56,65 MMP), 50 m braça (36è / 33,02) i 200 m esquena (19è / 2:21,11 MMP); que es troba en un meritori estat de forma física, ha fet dues millors marques personals i s’ha quedat a tan sols +0,02 del pas a la ‘Final Jove’ del seu grup d’edat en la prova de 100 m lliures masculina. Pel que fa a la prova de 50 m lliures, no ha pogut treure tot el seu potencial per tres errades que van penalitzar el seu rendiment. Les proves de 50 m necessiten una elevada precisió tècnica per a acabar-les de manera satisfactòria.

Aritz Moreno (2007 / Júnior) del CN Serradells: 400 m lliures (48è / 4:28,66 MMP), 800 m lliures (22è / 9:11,00) i 1500 m lliures (24è /17:46,17); ha fet millor marca en la prova de 400 m lliures, en una demostració de resiliència i esperit competitiu, després d’una inusual pujada de marca el primer dia en la prova de 1500 m lliures.

El bracista Jan Font (2009 / Infantil) del CN Serradells: 50 m braça (44è / 34,05 MMP) i 100 m braça (37è / 1:17,14); ha competit afectat per una ferida de punts en una de les seves mans, ha pujat varis segons en el seu resultat de la prova de 100 m braça, però s’ha refet per a la prova de 50 m amb una millor marca personal.

Clara Galí (2010 / Infantil) del CLESER: 50 m lliures (40a / 29,11 MMP), 100 m lliures (61a / 1:04,52) i 200 m estils (21a / 2:41,78); s’ha quedat a tan sols una dècima de la mínima per al Campionat d’Espanya Infantil d’estiu amb una millor marca personal en la prova de 50 m lliures femenina.

Pel que fa a la internacional Tresa Vergés (2006 / Júnior) del CLESER: 50 m lliures (37a / 29,02), 100 m lliures (51a / 1:03,02) i 200 m estils (23a / 2:42,59); ha certificat la seva recuperació com a competidora amb aturades de temps, molt properes als seus registres habituals. El temps en la prova de 100 m lliures, suposa la seva millor marca després de la lesió, i la deixa a menys d’un segon (poc més de 0,9) del temps en què nedava abans de la lesió.

Finalment, un esperonat i enfeinat Biel Cuen (2007 / Júnior) del CLESER: 200 m estils (33è / 2:18,57), 400 m estils (Final A: 6è / 4:46,14), 100 m lliures (38è / 55,17), 200 m lliures (34è / 2:02,72), 400 m lliures (27è / 4:13,61) i 200 m esquena (Final A: 4t / 2:09,98 RA Absolut i de 17 anys); l’internacional ha arribat al campionat amb marca per a participar en sis proves, a les que ha sumat dues finals després de superar les irregularitats de rendiment del primer dia (on ha pujat les seves marques). Ha finalitzat el torneig amb vuit participacions i un balanç esportiu de dues Finals A, i un rècord d’Andorra Absolut —en Biel és Júnior— que també és rècord de 17 anys.

Biel Cuen ha fet rècord d’Andorra Absolut en la prova de 200 m esquena, on ha quedat 4t de la general com Absolut i 1r del seu grup d’edat, amb un temps de 2:09,98 que també és rècord d’Andorra de 17 anys. La marca absoluta prèvia estava en 2:11,01 d’Aleix Ferriz, des de l’1 de juliol del 2022. El rècord de 17 anys estava en 2:16,51 i era de Pol Arias, del 2 de març de 2013. Es tracta del tercer i quart rècord de Biel Cuen, aquesta temporada.