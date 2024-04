L’Handbol, un dels protagonistes esportius del cap de setmana

Un entrenament de la selecció d’handbol (FAN)

Aquest cap de setmana l’handbol ha estat protagonista arreu del país amb diverses activitats. Els entrenaments de la selecció masculina, convocats per Alex Weikert, han donat el tret de sortida al Pas de la Casa i al pavelló de Serradells. Aquests entrenaments han estat una oportunitat de concentrar una vintena de jugadors per a preparar l’equip de cara als propers compromisos de la temporada vinent, encara per determinar per part de les entitats federatives internacionals.

El divendres a la nit, els homes d’Alex Weikert van realitzar una primera sessió de treball al Pas de la Casa, seguida d’una projecció de vídeo prèvia a l’entrenament de dissabte al poliesportiu de Serradells.

El cap de setmana també ha inclòs l’últim partit de l’Handbol Serradells sènior a casa, on van patir una derrota ajustada 21 a 22 en l’últim minut davant l’Handbol Martorell, en un encontre “marcat per l’excés de protagonisme arbitral”. Després d’una primera part dominada pel combinat tricolor (14 a 10), els andorrans van començar el segon temps amb falta d’encert i l’expulsió per targeta vermella d’Alex Lasuen, una decisió discutible, on el jugador va ser expulsat per un suposat excés de penalitzacions per 2 minuts (dos expulsions de 3 permeses), que no va fer més que dificultar la feina defensiva de l’equip que va perdre a les seves acaballes del partit.

El diumenge al matí, va ser el torn dels cadets d’Edgar Serra que van guanyar l’Handbol La Garriga per 36 a 33, en un matx controlat pels andorrans fins al final.

A la tarda es va disputar una nova trobada de minihandbol després de la pausa hivernal, amb uns 40 participants que van tancar el cap de setmana amb un berenar de germanor.

La Federació Andorra d’Handbol (FAH) tanca així un cap de setmana satisfactori, a l’espera de la resolució del nou Masterplan de l’EHF, que s’espera que permeti assolir un nou nivell en la promoció de l’handbol gràcies a noves ajudes econòmiques.