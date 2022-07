Brot de Covid a la residència Clara Rabassa, a Andorra la Vella

Ja fa uns dies que les autoritats sanitàries estan advertint, arreu, que augmenten les infeccions per Coronavirus. Andorra no és un cas aïllat i també s’estan detectant més contagis entre la població. Sense anar més lluny, s’han suspès les visites i sortides per als residents de la residència Clara Rabassa, a Andorra la Vella, per un brot de COVID.