Rebaixa de l’estat espanyol en les sancions relacionades amb el model 720

El ministeri d’Hisenda espanyol rebaixarà les sancions relacionades amb el model 720, per a la declaració de béns no declarats en països tercers com Andorra. És la reacció a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

Segons publiquen mitjans espanyols, les multes no podran superar el 50% de la quantitat defraudada i el termini de prescripció passarà a ser de quatre anys, com és habitual en delictes fiscals.

La sentència exposava que les multes eren desproporcionades i tenien un caràcter extremament repressiu.