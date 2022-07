RàdioSeu inicia la programació d’estiu amb “Carretera i Manta”, que recupera plenament la normalitat

RàdioSeu ja té en marxa la seva programació d’estiu, que té com a emblema un any més ‘Carretera i Manta’, un programa-concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana: enguany celebra la seva 27a temporada. En aquesta edició, a més, ‘Carretera i Manta’ recupera plenament la normalitat i ha tornat a començar just a l’inici de l’estiu, aquesta setmana passada.

ANDBANK- fons

Precisament aquest divendres, 1 de juliol, RàdioSeu ha celebrat el seu 37è aniversari i, per a l’ocasió, ‘Carretera i Manta’ ha tingut com a convidat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que ha donat a conèixer l’agenda d’activitats de la ciutat per a aquest estiu, amb un ampli ventall d’actes culturals i lúdics, alguns d’ells recuperats gràcies a l’aixecament, quasi total, de les restriccions dels darrers mesos.

D’aquesta agenda, Viaplana n’ha destacat la inauguració -avui mateix- del FeMAP, el programa d’activitats juvenils Insomni, les noves propostes familiars al carrer dels Canonges els dissabtes al matí i la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, a més del retorn de la Festa Major al seu format habitual.

Tot i la satisfacció per aquestes bones previsions, i per la bona situació actual als hospitals, Viaplana ha aprofitat per a fer una crida a mantenir la precaució pel que fa al risc de contagis de COVID. També ha demanat la col·laboració de tothom per evitar possibles incendis al medi natural, tenint en compte que el risc encara segueix sent elevat.

Difusió dels ‘Motarrots’ i commemoració de Barcelona’92

Tornant a ‘Carretera i Manta’, una altra novetat d’aquesta edició és que, fins al començament d’agost, s’emetrà una sèrie d’entrevistes per a commemorar el 30è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics a la Seu d’Urgell, que va acollir les proves de piragüisme de Barcelona 1992.

L’altra novetat és que el programa divulga el projecte ‘Motarrots’, promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que recupera els malnoms dels habitants de cadascun dels pobles de l’Alt Urgell, els quals el grup La Sonsoni ha adaptat mitjançant un cançoner. Un dels concursos setmanals estarà dedicat a aquests sobrenoms.

Suport a l’activitat local i premis

‘Carretera i Manta’, dirigit i presentat per Ignasi Cervera, amb el control tècnic de Pep Graell i Lluïsa Puig i la producció de tot l’equip de RàdioSeu, ofereix un any més als oients la possibilitat de participar (tot trucant al telèfon 973 36 06 17) i guanyar premis gràcies al suport de diversos patrocinadors i col·laboradors que hi aporten desenes d’obsequis.

S’emet de dilluns a divendres al migdia (11.30-13.00 h) pel 107.2 FM i també des del web www.radioseu.cat.

Sorteig d’un viatge i aportació solidària

El programa manté el seu vessant solidari, amb una aportació a un projecte local al final de l’estiu, i el suport a activitats i projectes locals, tot fent-se ressò de tota mena d’iniciatives que es duen a terme a l’estiu a la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. A banda d’un gran nombre de premis cada setmana, al final de l’estiu se sortejarà, un any més, un viatge.

Els patrocinadors d’enguany són un conjunt d’empreses ben vinculades a l’activitat econòmica i social de la zona.