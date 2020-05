Quinze consells per a prevenir estafes i atacs cibernètics

Són diverses les campanyes malicioses a Internet que s’han detectat en els últims dies com, per exemple, correus electrònics que es fan passar per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o webs de donacions per al coronavirus que demanen transferències bancàries, entre altres. De fet, el Centro Criptológico Nacional ha detectat a Espanya un increment en un 70% del phishing, una tècnica de suplantació d’un altre servei per a accedir a comptes bancàries de les víctimes.

I és que, davant la necessitat constant d’informació sobre la malaltia per part de la població, els ciberdelinqüents aprofiten el context de vulnerabilitat per a introduir softwares maliciosos en webs i aplicacions que atreuen a les víctimes a través de notícies relacionades amb el coronavirus.

Per a reduir el risc de convertir-se en víctima d’un virus informàtic o de sofrir un atac cibernètic que posi en perill els dispositius, les dades personals i els propis diners, Caixa D’Enginyers recomana seguir quinze senzills consells per a protegir les dades personals en Internet i poder navegar i operar amb total seguretat:

Seguretat i contrasenyes

– No fer clic automàticament en cap dels enllaços de correus electrònics si es desconfia del remitent, ja que poden ser falsos i conduir a llocs no fiables. En cas de dubte, es pot escriure l’adreça web del remitent directament en la barra d’adreces, consultar pàgines web d’organismes oficials o de mitjans de reconegut prestigi per a identificar la font original o bé trucar a l’empresa que ha enviat el correu.

– Canviar les contrasenyes de manera periòdica i usar una altra clau diferent per a accedir a cadascun dels llocs webs que s’utilitzin.

– Ignorar les crides que informin que l’ordinador està infectat per un virus, fins i tot si afirmen que són treballadors de Microsoft, Apple o del proveïdor d’Internet. Ningú et contactarà per a solucionar un problema del qual no s’ha sol·licitat assessorament tècnic.

– No facilitar cap dada personal, tret que es tingui la seguretat que és una web fiable. Proporcionar informació personal com el NIF, número de compte o targeta bancària, pot fer que suplantin la identitat digital.

– No connectar-se a la Banca Online des de xarxes wifi obertes o compartides.

– En cas d’utilitzar el mòbil per a rebre missatges amb codis d’autorització d’operacions, és recomanable protegir-lo instal·lant un antivirus i tenir-lo sempre sota control. Si de sobte un dia la línia telefònica del mòbil deixa de funcionar, contactar amb l’entitat financera per a bloquejar el servei de Banca Online o per a modificar les credencials d’accés, ja que és possible que hagin suplantat la identitat davant l’operador de telefonia utilitzant la informació personal i hagin aconseguit duplicar la targeta SIM, habilitant d’aquesta manera rebre missatges d’autorització d’operacions.

– Evitar sempre que sigui possible accedir al servei de Banca Online des d’un ordinador que no sigui el propi o un de confiança. Si pot ser, es recomana canviar tan aviat com es pugui les credencials.

Compres, donacions i concursos

– Comprar només en comerços electrònics de confiança i informar-se bé abans de comprar.

– Per a compres i/o operacions bancàries, buscar llocs segurs en els quals l’adreça web comenci amb HTTPS (la “S” significa “segur”) i que estiguin vinculades a passarel·les de pagament electrònic reconegudes (Visa, Mastercard, Paypal…)

– Ignorar missatges relacionats amb premis de concursos en els quals s’ha participat o de persones desconegudes disposades a enviar diners. Si sembla massa bo per a ser veritat, possiblement és una estafa.

– Revisar habitualment els comptes i supervisar les operacions realitzades amb targetes VISA o Mastercard per a validar que són correctes.

Descàrrega d’aplicacions desconegudes

– Llegir les ressenyes abans de descarregar aplicacions en el telèfon i descarregar-les des del market oficial.

– Fixar-se en els permisos que sol·licita l’aplicació o web abans de descarregar-la o utilitzar-la. Si una aplicació demana accedir a la ubicació, llista de contactes, calendari o missatges o publicar en les xarxes socials pròpies, considerar si l’app realment necessita aquesta informació per a funcionar.

– Evitar descarregar arxius d’internet o clicar a “Acceptar” en les finestres emergents, ja que és el que fa que la majoria dels ordinadors s’infectin. No instal·lar programes o complements de llocs desconeguts o en els quals no es confiï.

– Usar la configuració de privacitat per a qualsevol dispositiu, aplicació o servei que s’utilitzi.

