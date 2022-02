Quin és limpacte climàtic del nostre menjar?

Segons un estudi recent dut a terme per la Universitat d’Oxford, la producció d’aliments és responsable de més d’una quarta part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, agreujant l’escalfament global i el canvi climàtic.

Tot i això, els investigadors van trobar que l’impacte sobre el medi ambient que té cada tipus d’aliment és diferent. Els resultats han evidenciat que la carn i els subproductes animals són els responsables més grans d’una altíssima producció de gasos d’efecte hivernacle, durant tot el seu cicle (criança, sacrifici, producció de subproductes, transport, etc.), encara que només aporten a la nostra dieta una cinquena part de les calories totals.

De tots els productes que van ser analitzats en aquest estudi, es va concloure que la carn de boví i la de xai són les que resulten més perjudicials per al medi ambient. Aquestes troballes són una confirmació que les recomanacions dels governs, l’OMS i la UE de reduir el consum d’aquestes carns no estan errades, ni de bon tros.

Segons l’esmentat estudi que va ser publicat a la revista Science, consumir moltíssims menys productes lactis i carns pot aconseguir que cada persona redueixi la seva petjada de carboni de manera molt significativa. Com més gent ho faci, menys serà també la incidència sobre el canvi climàtic dels aliments en general.

Baixant la petjada de carboni

Darrere dels problemes mediambientals més grans que experimenta el món (canvi climàtic, escalfament global, modificacions dràstiques en la biodiversitat, etc.) hi ha el que mengem, ja que influeix com produïm els aliments (ramaderia i piscicultura intensiva, monocultius , pesca no sostenible) i quin ús li donem (processament, malbaratament, etc.).

Els científics aconsellen que es faci un canvi de dieta, que impliqui una reducció important del consum de carns i lactis, a fi que la petjada de carboni personal també disminueixi, ja que el seu esforç estalviarà aigua, rebaixarà els índexs de contaminació, preservarà boscos i selves i molt més.

Si això s’aconsegueix realitzar a escala mundial es podria, segons aquests científics, reduir de forma dràstica les emissions associades als aliments i disminuir fins a un 75%, la quantitat de sòls dedicats a la producció alimentària, ja que la majoria dels cultius es fan servir per alimentar animals i no persones.

A més, és fonamental canviar els hàbits de transport, ja que el tren i la mobilitat elèctrica són els mitjans menys contaminants, davant de la resta de les opcions (avions, autobusos, cotxes tradicionals, vaixells). Reciclar les nostres escombraries i reutilitzar i reparar tot allò que sigui possible, també són factors clau per disminuir la petjada de carboni personal.

Impacte directe del menjar

La carn i els lactis no són els únics aliments que perjudiquen el medi ambient i la minva del qual en el consum pot fer una gran diferència, el cafè, l’oli de palma, els alvocats i la xocolata es produeixen en àrees que es roben a les selves mitjançant la desforestació, un procés que també dispara els índexs d’emissió de gasos.

Quan són produïts de forma industrialitzada, les hortalisses, fruites, cereals i verdures són responsables d’enormes danys al medi ambient, ja que el seu cultiu implica l’ús d’agroquímics, maquinària i altres elements, que degraden i contaminen els sòls, l’aire i el aigua, a més d’aportar agents tòxics als aliments.

Per evitar-ho, és important triar amb compte el que menjarem parant atenció a l’origen (el transport també genera gasos d’efecte hivernacle), la forma de producció i la temporada. Comprar aliments ecològics, acabats de collir i locals, és la millor de les eleccions per a la nostra salut i la nostra empremta de carboni.

