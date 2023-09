Títol: ¿Quién es Erin Carter?

Durada: 60

Gènere: Suspens, acció

Creació: Rob Bullock, Jack Lothian

Intèrprets: Evin Ahmad, Sean Teale, Julius Cotter

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Netflix

¿Quién es Erin Carter? és una sèrie d’acció i suspens centrada en Erin, mare, esposa i professora que viu una vida de somni a Espanya. O això sembla, ja que Erin no és qui diu ser, tal com es desvetlla en un accident amb robatori en un supermercat on es veu embolicada i que resol desplegant unes increïbles habilitats de lluita.

Per a més pànic d’Erin, un dels atracadors sembla haver-la reconegut, posant en risc el que sembla la tapadora i la de la seva filla Harper, que fa temps van deixar enrere el Regne Unit per a dirigir-se a Barcelona. Allò del que aquesta professora substituta ha estat fugint durant tot aquest temps amenaça de tornar a la seva vida.





Sensacine