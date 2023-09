Visitem Tossa de Mar, a la Costa Brava

Tossa de Mar en un capvespre (Getty images)

Tossa de Mar és un bell poble costaner situat en la Costa Brava, a la província de Girona. Ofereix una combinació perfecta d’història, cultura i bellesa natural. Aquí proposem algunes recomanacions sobre què veure i fer a Tossa de Mar:

Vila Vella: El barri antic de Tossa de Mar, conegut com a Vila Vella, és un dels principals atractius de la ciutat. Està envoltat per una muralla medieval i alberga carrers empedrats, cases antigues i una gran quantitat d’encant històric. Pots explorar els estrets carrerons i visitar el far per a gaudir d’unes vistes panoràmiques increïbles. En la pujada al castell no has de perdre’t l’escultura d’Ava Gardner, actriu que va protagonitzar la pel·lícula “Pandora i l’holandès Errant” en aquesta localitat de la Costa Brava, al costat de James Mason en 1951.

Castell de Tossa de Mar: Situat dins de la Vila Vella, es troba el Castell de Tossa de Mar. Aquesta antiga fortalesa medieval data del segle XII i ofereix una vista magnífica de la mar i els voltants. Pots passejar per les seves muralles i explorar el museu que alberga en el seu interior.

La Torre del Moro : És una antiga torre de vigilància també coneguda com a Torre de les Hores, es troba a la part alta d’un pujol i ofereix impressionants vistes panoràmiques de la mar Mediterrània i de la ciutat de Tossa de Mar. Va ser construïda en el segle XVI com a part d’un sistema defensiu per a protegir la costa dels atacs dels pirates barbarescos. En aquells dies, la regió mediterrània sofria freqüents incursions de pirates que assaltaven les poblacions costaneres a la recerca de botí i esclaus. La torre és de forma cilíndrica i està construïda amb pedra. Té una altura d’uns 12 metres i compta amb diverses plantes. En el seu interior, es poden apreciar detalls arquitectònics de l’època, com una escala de caragol que condueix a la part superior, on es troba la terrassa de vigilància.

Platges: Tossa de Mar compta amb diverses platges. La platja principal, la Platja Gran, és molt popular, és de sorra fina i ofereix serveis com a lloguer d’hamaques i ombrel·les. També pots visitar la Platja d’es Codolar, situada al costat del barri antic i amb un ambient més tranquil, la Mar Menuda, ideal per al submarinisme o cales precioses com a Cala Pola, o Cala Giverola, entre d’altres.

Museu Municipal: Si estàs interessat en la història i la cultura de Tossa de Mar, recomanem visitar el Museu Municipal. El museu reuneix una col·lecció d’art local i exhibicions relacionades amb la història del poble i la seva evolució al llarg del temps.

Excursions amb vaixell: Per a gaudir de les vistes panoràmiques de la costa des de la mar, pots realitzar una excursió amb vaixell. Hi ha diferents opcions disponibles, des de passejos amb vaixell amb fons de cristall fins a excursions amb vaixell que et portaran a cales amagades i belles coves marines.

Senderisme: Si caminar i la muntanya és el teu, recomanem explorar els voltants de Tossa de Mar. Hi ha diversos senders que ofereixen vistes panoràmiques impressionants de la costa i la naturalesa circumdant. Entre ells destaca el Camí de Ronda, que connecta Tossa de Mar amb altres localitats de la Costa Brava, el que puja al Puig de ses Cadiretes i l’ermita de Sant Grau o el que et porta a Caldes de Malavella.

Aquestes són només algunes de les coses que pots fer a Tossa de Mar. La localitat compta també amb una excel·lent oferta gastronòmica, amb nombrosos restaurants que serveixen deliciosos plats de mariscos i cuina mediterrània. Gaudeix de la teva visita a Tossa de Mar!