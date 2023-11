Qui té por de la història? Pòdcast per a acostar la història d’Andorra als joves

Els pòdcasts tindran una periodicitat mensual (SFGA)

Acostar la història del país i els continguts del Relat Històric al públic jove són els objectius del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports – per encàrrec del Comitè científic i editorial del Relat Històric d’Andorra – per a posar en marxa la producció d’una sèrie de pòdcasts mensuals sota el títol ‘Qui té por de la història?’. Cadascun dels capítols del pòdcast planteja una entrevista a una persona experta en un tema o en un període de la història, un apartat de curiositats i un altre de context global, així com la lectura de documents originals.

El primer capítol està dedicat al mite de Carlemany i es pot escoltar des d’avui mateix a través del web www.historia.ad i a la plataforma Spotify. En aquest cas, la persona entrevistada és el doctor en història i autor del llibre ‘Carlemany i Andorra. Història de la Carta Pobla’, Oliver Vergés. El pòdcast ‘Qui té por de la història?’ s’emmarca en l’estratègia de divulgació del Relat Històric d’Andorra, que inclou altres accions com el cicle de conferències que es va iniciar el maig passat i que es reprendrà la primavera vinent.