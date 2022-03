Què és el lettering i per a què serveix

El lettering pot definir-se com l’art per a dibuixar lletres a mà de manera creativa, per tant es tracta més de dibuixar que d’escriure. La paraula prové del terme anglès “letragrafia”. S’ha convertit en una disciplina que depèn del disseny gràfic. Dins del lettering podem trobar tres tècniques diferents en funció dels materials utilitzats, la forma de les lletres i els traços, i són:

Hand Lettering (Cal·ligrafia artística)

Sens dubte és l’estil més senzill per als principiants. Sol tenir combinació de paraules majúscules i minúscules, verticals i formes més rectes. Els retoladors que s’utilitzen són de punta rodona, bisellats o calibrats. En ser retoladors de punta no flexible, el traç és uniforme i segur

Brush Lettering (cal·ligràfica professional)

És potser el més popular i el més semblant a la cal·ligrafia, ja que les lletres es lliguen entre si. El material utilitzat són els retoladors de tinta amb punta flexible que permet exercir diferents pressions, o per als més experts, el pinzell i les pintures acríliques. És un estil més lliure pel que fa al traç.

Chalk lettering (cal·ligrafia estil vintage)

Té l’avantatge que en fer-se sobre pissarra pot esborrar-se fàcilment en cas d’equivocar-nos. S’utilitzen retoladors especials d’efecte guix.

Les aplicacions que té el lettering són diverses, tant en la decoració d’espais (en forma de rètols, quadres, frases inspiradores pintades en la paret, targetes de felicitació, invitacions a tota mena d’esdeveniments), com en l’empresa mitjançant la creació d’imatges corporatives o logos, personalitzar objectes o articles o integrar-lo en l’embalatge.

Però el lettering té altres usos i beneficis per a la salut, ja que calma l’estrès, aguditza l’enginy i la creativitat, exigeix destresa manual i requereix molta concentració.