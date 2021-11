Què en sabeu sobre la síndrome de Burnout

La vida laboral en el món modern exposa als treballadors a alts nivells d’exigència i estrès. L’alta càrrega de treball, les exigències emocionals de l’acompliment diari i el context cultural d’alta competència, són factors de risc per al desenvolupament de la síndrome de desgast professional o Burnout i altres trastorns de salut mental.

La síndrome de Burnout, també és coneguda amb els noms de síndrome d’estar cremat, síndrome de cremor, síndrome de desgast professional i emocional.

En totes les professions i activitats laborals existeixen pressions i situacions estressants que poden generar diferents símptomes que afecten la persona, no només en l’àmbit laboral, sinó també en la seva vida quotidiana.

El Burnout moltes vegades reflecteix una gran entrega i compromís amb la feina, però sense el degut acte cura d’un pla, que sostenen el nostre benestar

És important assenyalar que no sempre és fàcil determinar si una persona té o no la síndrome ja que com adverteixen alguns, es tracta més d’un procés que d’un estat o fet.

A manera de reflexió, cal que les organitzacions sanitàries actuïn per prevenir la síndrome de Burnout entre els seus professionals, ja que les conseqüències per als treballs són importants: l’absència, les baixes laborals, etc.

Com en la majoria dels fenòmens humans, és difícil identificar quins són els assenyalats els que les investigacions indiquen com els més rellevants. És important distingir entre l’ansietat o tensió i l’esgotament, si bé són fenòmens que poden estar relacionats, la primera no sempre és negativa, ja que cert grau de tensió i ansietat existeixi.

L’aïllament és una de les causes més importants del Burnout, la prevenció és a les nostres mans, evitem la solitud, tenir bons i fluids vincles amb la família, la parella, els amics i els col·legues és una de les millors maneres de sentir-se bé amb la vida i de prevenir el Burnout.

El desenvolupament i manteniment d’un bon estat físic té bons efectes en la prevenció de l’estrès; per això, és aconsellable la realització d’exercici de manera habitual.

Si es relaxen els músculs que han acumulat tensió (d’origen) emocional, la ment es relaxarà també gràcies a la reducció de l’activitat del sistema nerviós

I com no hi ha millor predicador que el que predica amb l’exemple, és per casa per on hem de començar, per això, cuidem la nostra salut.