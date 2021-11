Andorra resisteix amb un home menys des del primer minut contra la Polònia de Lewandowski (1-4)

El penúltim partit de la selecció de futbol al Premundial de Qatar s’ha vist marcat per una expulsió molt rigorosa, quan encara no s’havia complert el primer minut de joc. Ricard Fernández ha impactat amb el colze en el rostre del polonès Glik, quan tots dos saltaven per disputar una pilota, i el col·legiat escocès John Beaton no ha dubtat en mostrar la vermella directa al davanter tricolor.

L’expulsió ha estat un càstig excessiu, que deixava Andorra en inferioritat davant una Polònia que necessitava la victòria per mantenir les opcions de ser al Mundial. Abans que Koldo adaptés el dibuix tàctic, l’astre del Bayern de Munic, Robert Lewandowski, batia Iker Álvarez i posava per davant la seva selecció al minut 4. Tot seguit Józwiak marcava el segon gol de Polònia, al minut 10.

Al minut 44 Andorra feia el més difícil i retallava diferències en una centrada de falta de Cervós que Vales ha enviat de cap al fons de la xarxa. L’1 a 2 era el millor premi a l’esforç de l’onze tricolor amb un home menys. L’alegria ha durat ben poc, perquè en el temps afegit Polònia feia l’1-3 amb una rematada de Milik.

A la segona part, Koldo ha fet debutar el jove ‘Berto’ Rosas, que ha entrat en el lloc de Marc Pujol al minut 60. Amb la feina feta, Lewandowski ha arrodonit la victòria polonesa amb l’1 a 4 definitiu al minut 72.

Andorra tancarà el Premundial dilluns vinent a Albània, que amb la derrota d’aquesta nit per 5 a 0 davant d’Anglaterra ja no té opcions de classificació.