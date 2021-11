Propietats dels pinyons

El pinyó és la fruita seca més característica del clima mediterrani i tot i ser el recol·lectat en la zona d’Espanya, Portugal i Itàlia és el més saborós i nutritiu, existeixen altres varietats com són els pinyons xinesos (provinents de Rússia, la Xina i Corea), els Pakistanesos (l’Iran, Pakistan, Afganistan) o els que provenen d’Amèrica del Nord.

Malgrat els diferents tipus i que no sempre són etiquetats correctament en els establiments perquè no s’indica la procedència, són bastant fàcils de distingir, perquè els de la nostra zona són més blanquinosos, de grandària més petita i totalment uniformes (sense puntes fosques), característica aquesta, molt significativa.

El pinyó a més és una fruita seca especialment cara i això es deu a un procés de recol·lecció, laboriós i lent. A més és un fruit que no es conrea ni prové de cap plantació, sinó que cal agafar-lo directament de l’arbre, pel que a més són molt sans perquè estan exempts totalment de productes químics.

Quant als beneficis que proporcionen els pinyons són molts. Entre ells:

– Contenen vitamines del tipus B, essencials per al bon funcionament del nostre cervell.

– Posseeixen molts minerals com el potassi, el magnesi, la tiamina o el ferro.

– Són rics en proteïnes, prop del 21% del total del seu pes, importants per a mantenir el cos sa i fort, fent-los molt aconsellables per als nens i joves en les diferents etapes de creixement i per als esportistes.

– Tenen alts nivells d’àcids grassos essencials com l’Omega 3 i l’Omega 6, molt útils com a antiinflamatoris i lluiten contra l’artritis, el reuma, alhora que mantenen baix el colesterol dolent.

– Actuen d’antioxidants naturals.

– Redueixen els riscos cardiovasculars.

Barrejats amb iogurt o musli són ideals, però també es poden menjar crus o afegir-los a amanides, saltejar-los amb verdures o fins i tot utilitzar-los en postres.

Com la resta de fruita seca, malgrat ser molt beneficiosos per al nostre organisme, no han de prendre’s sense cap mena de control, perquè en el cas dels pinyons en concret, tenen bastanta aportació calòrica. La mesura ideal són uns 12 g/dia, el que vindria a ser una cullera sopera.