Quatre equips andorrans a la final espanyola de la World Robot Olympiad

Els equips Brother Team MG, Com Tu i Unknow, de l’Aula Tecnol·lògica Loopa i l’equip Escola andorrana del Pas de la Casa, representaran a Andorra a la final espanyola que tindrà lloc a Jaén aquest cap de setmana.

Els integrants dels equips han estat entrenant aquest estiu per a la final de Jaén en la que competiran en les seves respectives categories per a aconseguir l’accés a la final internacional de la WRO 2022 que tindrà lloc el 17 i 18 de novembre a Dormund, a Alemanya. Andorra Telecom, entitat que organitza la final andorrana, dona suport també als equips finalistes en el finançament de les despeses per a assistir a aquesta competició.

La temàtica d’aquest any, My Robot, my friend, posa al taulell del joc del robot diferents missions en les que els robots han de col·laborar amb les persones en tasques del dia a dia, com per exemple tallar la gespa del jardí o donar suport en situacions d’emergència com apagar incendis o enviar imatges de zones perilloses o, fins i tot, en la categoria sènior, desenvolupar tasques de suport a un hospital.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Micro First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.