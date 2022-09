L’esquiador Àxel Esteve fa el millor resultat de la seva carrera esportiva

El primer eslàlom SAC de Cerro Castor (Argentina) serà molt recordat per Àxel Esteve. Tot i estar en pretemporada, tot i estar en l’inici de les competicions i en el procés d’adaptació abans de començar la campanya d’hivern a Europa, l’andorrà va aconseguir el seu millor resultat en la seva carrera esportiva. Va ser segon amb 23.42 punts FIS, fita que li permetrà tenir un millor dorsal en les pròximes carreres i millorar en el rànquing mundial.

Àxel Esteve reconeixia que “estic molt content perquè avui he fet el millor resultat de la meva carrera esportiva amb 23 punts FIS. Ha estat una mica inesperat perquè ha arribat en pretemporada, i simplement era una carrera per a agafar una mica de rodatge. Al final és un molt bon resultat en una carrera de molt nivell. Estic molt content per a afrontar la temporada, ja que segurament permetrà apropar-me bastant al top100 mundial i, segurament, poder fer alguna Copa del Món durant la temporada”.

Abans d’aquesta carrera, Esteve tenia en eslàlom 25.41 punts FIS i estava situat el 128 del rànquing mundial. Ara, amb aquests 23.42 millorarà aquests registres.

A la primera mànega, Esteve ja marcava el tercer millor temps amb +0.56, mentre que Bartumeu Gabriel era 9è (+1.76), Àlex Rius 10è (+1.90) i Xavier Cornella (15è (+3.34).

A la cursa, Esteve va ser segon amb +0.89 respecte al vencedor, l’espanyol Juan del Campo, que es va imposar amb 1.45.01. Tercer finalitzava l’italià Tobias Kastlunger, a 1.15 de Del Campo.