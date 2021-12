Bàsics per a un maquillatge d’oficina fàcil i afavoridor

En el meu dia a dia, soc de les que es maquillen més aviat poc. La veritat és que als matins mai tinc massa temps per a fer filigranes. Però la raó més important és que en el treball, on passo tantes hores, m’agrada sentir-me el més còmode i lleugera possible. Això, tanmateix, no significa renunciar a veure’m bé i arreglada. En aquesta entrada t’explico quins són els productes bàsics per a aconseguir un maquillatge d’oficina fàcil, ràpid i, sobretot, molt afavoridor.

El primer pas: una bona cura facial

La clau per a aconseguir el tan desitjat efecte d’una bona cara és seguir una rutina adequada de cura facial. Hem de preparar la cobertura sobre la qual pintar, només així aconseguirem el resultat desitjat. Per això, recorda la importància de fer-te una bona neteja i utilitzar productes adequats a les necessitats de la teva pell.

Ara sí, els indispensables per al teu maquillatge d’oficina

Corrector: Granets, rojors, ulleres matinals, entre d’altres. El corrector et permetrà dissimular les petites imperfeccions per a lluir un to unificat i radiant.

2. Base lleugera: Fuig de bases massa pesades que et facin sentir que portes una màscara. El millor són fórmules lleugeres que simplement ressaltin la teva bellesa natural i et permetin tocar-te la cara tantes vegades com et vingui de gust.

3. Una mica de rubor: Personalment, m’encanta ressaltar el rosat de les galtes per a aconseguir un resultat més lluminós i ple de vitalitat, a part de crear contrastos que emfatitzin les faccions.

4. Llavis naturals: La tendència dels llavis nude és ideal per al maquillatge d’oficina: rosats, marrons o fins i tot bàlsams amb lluentor et donaran molt bons resultats. Tons versàtils i sofisticats que, a més, et permetran redissenyar el teu maquillatge amb facilitat si després del treball tens un pla més festiu.

5. Mirades protagonistes: Ressaltar la forma dels ulls amb eyeliner – negre o d’algun color – és sempre una opció guanyadora. Decanta’t per línies fines que simplement contornegin i assegura’t que siguin maquillatges de llarga durada. El fermall d’or el posaran, sens dubte, unes pestanyes llargues i espesses, per la qual cosa la màscara de pestanyes serà la teva gran aliada.

6. Extra: pols matificant: Fa poc que he començat a utilitzar la pols matificant en el meu maquillatge d’oficina i la veritat és que m’està donant molt bons resultats per a mantenir a ratlla les lluentors indesitjades per períodes més llargs de temps. A més, afegeixen una lluminositat al rostre que és d’allò més afavoridora.

