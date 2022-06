Purito Rodríguez, José Hermida, Saleta Castro i Sandra Jordà entre els participants de la 3 Nacions

Cartell amb noms de primer nivell per a una prova que fa ben poc temps que s’ha renovat amb la figura de José Hermida, nou organitzador de la Marxa 3 Nacions by BWT i 4 vegades campió mundial de ciclisme de muntanya. A banda del propi Hermida, a la 42a Marxa Cicloturista dels Pirineus (3 Nacions) hi prendran part primeres espases com Purito Rodríguez, qui va ser corredor professional i molt vinculat a Andorra. També hi participaran la triatleta internacional, Saleta Castro i Sandra Jordà, campiona d’Europa d’ultramarató i campiona d’Espanya d’Enduro, entre altres inscrits.

La prova tindrà lloc el dissabte 11 de juny. La Marxa Cicloturista dels Pirineus sortirà de Puigcerdà, pujarà cap a Andorra la Vella fins a coronar el Port d’Envalira i passar cap a territori francès per pujar el Coll de Puymorens i anar baixant per la Tour de Carol per emprendre l’última baixada fins a Puigcerdà.