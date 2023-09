Puigcerdà: Una dona fereix de gravetat un home amb una ampolla trencada

El passeig 10 d’abril de Puigcerdà on van succeir el fets lamentables (RàdioSeu)

Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 49 anys com a presumpta responsable d’una agressió, amb el resultat de ferides greus, en ple centre de Puigcerdà. Els fets es van produir en el marc d’una baralla entre diverses persones al passeig 10 d’Abril, a tocar del carrer dels Ferrers.

Segons han informat la Policia i testimonis presencials, l’avís de l’incident es va rebre pels volts de les 10 de la nit, aquest dijous, en la vigília d’un dia festiu a la capital cerdana amb motiu de la Mare de Déu de la Sagristia. Per causes que ara s’investiguen, a la terrassa d’un bar ubicat al capdamunt del passeig es va iniciar una discussió entre dues persones, a la qual se n’hi van afegir almenys quatre més i que va derivar en una batussa col·lectiva. La dona que ha estat detinguda va atacar presumptament un home tot empunyant una ampolla de vidre trencada, per la qual cosa li va causar ferides greus.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i una de la Policia Local, a més d’una ambulància del SEM que es va emportar el ferit greu a l’Hospital de Cerdanya, des d’on va ser derivat a un centre hospitalari de fora la comarca. L’autora de les lesions passa a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Puigcerdà.