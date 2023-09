Podrien convertir el laboratori nacional d’epidemiologia en un institut de recerca biomèdica

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

El SAAS i Salut estan valorant fer evolucionar el laboratori nacional d’epidemiologia cap a un institut de recerca biomèdica que, al seu torn, sigui un pol d’atracció per a venir a investigar al Principat. Es vol consolidar així la vintena de projectes en curs, que s’ampliarien encara més en àmbits com l’esport o la genòmica.

El Laboratori Nacional d’Epidemiologia, que es troba a l’hospital, va néixer per la pandèmia, però ara mateix el SAAS ja està estudiant amb Salut donar-li un tomb total i convertir-lo en un centre de recerca. I és que precisament potenciar la investigació és una de les estratègies que hi ha a sobre la taula per tal de captar professionals sanitaris i, sobretot, fidelitzar-los.

Just fa un any aquesta institució començava a agafar forma, de laboratori d’epidemiologia a institut de recerca biomèdica. I és que un cop superada l’etapa més dura de la pandèmia, s’està plantejant la possibilitat de destinar-la completament a la recerca amb l’objectiu de consolidar-la, però també ampliar-la, una de les finalitats que ja estaven sobre la taula des d’un inici.

Ara mateix hi ha 24 investigacions i iniciatives d’innovació en curs, els àmbits per a investigar són l’esport, la prevenció i la digitalització. Es volen explorar, per exemple, la connexió entre les ciències de la salut i l’exercici, la medicina preventiva, incloent-hi la genòmica, a per tractar patologies greus i la digitalització de la salut.

De moment l’espai que s’està preparant ha de servir per a uns quants anys, però ja es planteja la necessitat de buscar una altra ubicació fora de l’hospital perquè s’espera que el centre agafi molta més dimensió.