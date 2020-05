Pugen d’un 60% els casos de violència de gènere, agreujats pel confinament

El ministre d’Afers Socials, Joventut i Habitatge, Víctor Filloy, ha comparegut al Consell General per explicar les accions dutes a terme durant aquest període de crisi sanitària. Ha informat que, en el que portem d’any, hi ha hagut prop de 100 casos de violència de gènere, un 60% més que en els cinc primers mesos del 2019.

Filloy creu que és un fenomen puntual provocat pel confinament, aspecte en el qual també coincideix el conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez. “Hem d’entendre que són situacions de molt estrès amb famílies que probablement no estaven acostumades a compartir tantes hores junts amb situacions de no poder sortir al carrer en un inici, totalment tancats a casa. Probablement també amb situacions de dificultat associades com pèrdua o possibles pèrdues del lloc de treball”, explicava Filloy. Sánchez ha advertit però que la situació temporal “pot tornar a repetir-se” i “aleshores procurarem que tot l’aparell legislatiu i d’acció sobre aquesta qüestió es pugui adaptar a situacions com aquesta”.

Segons Filloy, els experts preveuen una crisi econòmica menys dura que l’última recessió

També ha dit que és possible que els efectes de la crisi econòmica no siguin tan greus com la recessió que hi va haver fa uns anys. “Ningú té la bola màgica del que passarà però els economistes més brillants en aquest aspecte i algun article que he pogut llegir en les últimes setmanes, creuen que és una cosa molt conjuntural, que segurament tindrà uns efectes a llarg termini però que no es preveuen els impactes ni la durabilitat de la crisi econòmica”, assegurava.

Filloy ha informat que el Govern vol fer una anàlisi de la situació del mercat de lloguer arran de la situació de crisi que estem vivint, per veure quines eines són més útils.