El Consell Assessor del Patrimoni Cultural aborda les candidatures a la UNESCO

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha encapçalat aquest dimarts a la tarda la quarta reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP), que per segona vegada s’ha celebrat de manera telemàtica a causa de la situació generada per la COVID-19.

La trobada s’ha centrat en informar al consell de l’assoliment d’un conveni amb els comuns d’Encamp i Ordino que valida el dossier tècnic en referència a la candidatura multinacional de patrimoni cultural immaterial de la UNESCO de les Festes de l’Os del Pirineu. La candidatura, que encapçala França, entra en la recta final de recollida de documentació i redacció del dossier que s’agruparà amb la informació recopilada pel Ministeri del Patrimoni francès.

Aquest pas arriba després de les dues visites respectives de les delegacions andorranes i franceses en ambdós territoris. La candidatura es treballa des del Ministeri de Cultura, juntament amb el comú d’Encamp i d’Ordino, i té el suport dels actors socials que fan possible les celebracions. La participació andorrana a la candidatura és una gran oportunitat d’assegurar la continuïtat de les festes, cohesionar les dues celebracions, obtenir un reconeixement patrimonial internacional i enfortir els lligams de veïnatge per compartir un espai i unes tradicions comunes.

A més, la reunió també ha servit per valorar la candidatura multinacional dels estats d’Andorra, Espanya i França per al Patrimoni Mundial sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. La candidatura, liderada per Andorra, ha continuat avançant malgrat la situació generada per la COVID-19.

En aquesta línia, i un cop valorades les dues candidatures que actualment estan en marxa, la reunió també ha permès definir el full de ruta en aquest àmbit. La voluntat del Ministeri és definir competències i accions dels organismes implicats així com també els projectes a futur que es volen treballar. Així, s’ha posat sobre la taula la possibilitat d’establir d’una llista indicativa de les possibles candidatures andorranes a la UNESCO en els propers.

Cal recordar que Andorra té ja declarats dos elements patrimonials reconeguts per la UNESCO: La Vall del Madriu-Perafita-Claror, inscrit com a paisatge cultural, patrimoni mundial l’any 2004, i Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus que van ser inscrites a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l’any 2015.