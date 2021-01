Pugen a 105 els casos actius de COVID-19 a la Seu d’Urgell

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 105 casos actius de COVID-19, dels quals 6 estan ingressats al Sant Hospital i els 99 restants estan aïllats als seus domicilis. També hi ha 152 contactes directes no positius en confinament.

Paral·lelament, aquest dimecres s’ha confirmat el repunt pel que fa als principals indicadors, malgrat que el percentatge de positius als nous tests es manté al voltant del 10%. El risc de rebrot a la Seu s’ha elevat fins als 870 punts (+103 respecte d’ahir) i la velocitat de reproducció del virus està a 1,52.

Tot i això, en canvi, millora la situació pel que fa al conjunt de l’Alt Urgell, on aquests dos indicadors estan ara a 622 i a 1,00 respectivament, amb tendència a la baixa. En el cas de la Rho7, ja s’ha tornat a situar just al límit recomanat. Les dades també milloren a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, amb la Rho7 per sota del límit (a 0,86) i l’EPG a 615. Una millora que es nota especialment a la Cerdanya, on aquestes dues dades ja estan a 0,53 i a 799, amb només 8 ingressats a l’Hospital de Cerdanya, la meitat que la setmana passada.



Malgrat aquesta bona evolució a nivell comarcal, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han expressat la preocupació per les dades a nivell de Catalunya, marcades per l’augment d’hospitalitzacions (ara hi ha més de 2.500 ingressats a planta i 493 a les UCI) i l’augment també de la Rho7, que està a 1,26. La gerent de Salut a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha demanat novament “cautela” a la població per “no congestionar el sistema sanitari”, perquè a nivell d’Atenció Primària, els casos també van en augment.

Sobre aquest increment, Farreny ha alertat que ara mateix “penja d’un fil” poder mantenir la programació d’operacions, algunes de les quals potser s’hauran d’ajornar si hi segueix havent més hospitalitzacions per COVID-19. Això obligaria a prescindir de cirurgies amb ingrés i substituir-les per cirurgies sense ingrés hospitalari. Alhora, “es desprogramarien les intervencions que necessitessin llit de crítics, excepte aquelles més urgents”, concreta.

Alerta d’incompliments en les quarantenes

Farreny, a més a més, ha volgut fer un toc d’atenció a una part dels contagiats -els menys greus o asimptomàtics- perquè no compleixen de manera estricta les quarantenes, i d’aquesta manera poden acabar contagiant gent més vulnerable. Per això, demana “responsabilitat i cooperació” a tothom i també que, si una PCR surt negativa, no es relaxi les mesures elementals de prevenció.