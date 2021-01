El sol serà protagonista malgrat alguns núvols

DIJOUS 14 mín: 0ºC | màx: 13ºC El sol continuarà sent el protagonista tot i la presència de petits núvols. Els cims poden quedar tapats a darreres hores del dia i no podem descartar que pugui caure algun floc de neu. Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud. Les temperatures màximes es preveuen de 13ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa. La isoterma 0 ºC se situarà a 2.900 metres al migdia.

S’incrementarà el flux de nord degut a un petit embossament d’aire fred, que se situarà a l’est de França i deixarà nuvolositat a l’extrem nord del país. A la meitat sud hi predominaran les clarianes i el sol. Vent de nord, fort a fons de valls i molt fort en altitud. Les temperatures mínimes seran de 0ºC a Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i -8ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 8ºC a Andorra la Vella, 3ºC a 1.500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. La isoterma 0 ºC se situarà a 2.000 metres al migdia.