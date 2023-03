PS + X’Ordino creu que cal una moratòria tant a la inversió estrangera com a la construcció

Pere Mas i Jean Michel Armengol (PS+X’Ordino)

PS + X’Ordino creu que cal aplicar una moratòria tant a la inversió estrangera com a la construcció. El número 2 de la candidatura parroquial, Pere Mas, ha assenyalat que si no s’atura “tindrem un problema social, perquè s’està disparant el preu de l’habitatge i no podem continuar així”. A més, ha afegit, que cal tenir en compte els recursos naturals, com pot ser l’aigua, i també les infraestructures i la xarxa viària.

No és una mesura nova, sinó que altres països que tenien problemàtiques semblants ja han aplicat aquestes moratòries. Mas ha posat els exemples d’Irlanda, Portugal, o el Canadà, el ministre d’habitatge del qual ha declarat públicament que les llars són per a que hi visquin les persones i les famílies i no per a fer especulació contínuament.

“Això se’ns en va de les mans, no podem continuar així”, ha manifestat el número 2 de la candidatura de PS + X’Ordino, que ha qualificat la política d’habitatge dels governs de DA de “pura especulació”. I en aquesta línia, ha afirmat que “qui guanyi les eleccions ha d’aturar aquesta qüestió”, de manera temporal i “sense perjudicar a ningú en la mesura del possible”, per a replantejar-se el creixement del país i “tornar a començar amb cap i seny”.