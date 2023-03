Demòcrates es compromet a seguir augmentant el salari mínim i les pensions, i a contenir el preu de l’electricitat

Xavier Espot, candidat nacional per Demòcrates (Demòcrates)

La tercera jornada de la llista de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents d’aquesta campanya electoral s’ha centrat en la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, “un dels grans reptes que tenim plantejats com a país”, juntament amb l’habitatge i la inversió estrangera, ha exposat el cap de llista, Xavier Espot.

L’encariment dels preus per la conjuntura internacional “ha impactat en la ciutadania d’Andorra”, motiu pel qual cal donar continuïtat a les accions desplegades els darrers quatre anys i que, entre d’altres, han permès elevar el salari mínim dels 1.050 euros als 1.285 euros. Però aquest augment del 20% (gairebé el doble que l’increment global de l’IPC en el mateix període), no es pot aturar “fins que no s’arribi al 60% del salari mitjà“, tal com dicta la Carta Social Europea. Actualment aquest objectiu se situaria en els 2.371 euros.

En la mateixa línia Espot, que ha estat acompanyat a Ciutat de Valls del número 8 de la llista nacional Manuel Linares, ha garantit que si la ciutadania fa confiança a Demòcrates el proper 2 d’abril, se seguiran revaloritzant les pensions de jubilació, invalidesa i viduïtat com a mínim d’acord amb l’IPC, així com se seguiran contenint les tarifes elèctriques. “Si cal que FEDA no tingui beneficis o en tingui menys, ho continuarem fent”, ha garantit.

D’altra banda, i pel que fa als salaris superiors al mínim, que aquest any s’han incrementat de manera esglaonada per llei per a ajustar-los a l’augment substancial de la inflació, el cap de llista ha exposat que no és la solució “òptima”, i que cal afavorir “la concertació social“. És a dir, un acord entre assalariats i empresaris a través dels seus representants. “Hem de saber promoure i intensificar el diàleg social perquè els augments salarials provinguin d’aquests acords i s’adaptin a la realitat de cada sector“, ha defensat. En aquest sentit, ha avançat que, si cal, es promouran modificacions legislatives perquè guanyin més pes els comitès d’empresa i els sindicats.





Canillo

Els candidats Guillem Casal i Jordi Jordana, amb la suplent Marion Claude Dourdet, han volgut donar valor, des de la localitat de Prats, a les explotacions agrícoles i ramaderes de la parròquia. S’han compromès a donar suport al Pla d’accions que impulsa el Comú per a acompanyar el sector, de manera específica tenint en compte les característiques de cada explotació, per a millorar les seves instal·lacions i garantir el relleu generacional. Per aquest motiu, Casal s’ha compromès a “col·laborar amb les inversions” que siguin necessàries un cop definit el Pla, siguin per a explotacions grans o petites, perquè es puguin modernitzar i diversificar la seva oferta.





Ordino

La candidatura de Demòcrates + ACO, amb el cònsol Àngel Mortés, ha citat els mitjans davant del Centre de Tenificació Esportiva d’Ordino, per a reafirmar que se seguirà invertint en l‘ampliació d’espais i serveis de la instal·lació, a fi de convertir-la “en un centre integral de medicina esportiva i un centre neuràlgic de l’esport federat del país, on els esportistes tinguin cobertes les seves necessitats per a practicar i professionalitzar la seva carrera esportiva”, ha manifestat la suplent Meritxell Rabadà. La candidata també ha defensat que cal continuar apostant perquè la parròquia aculli grans cites esportives internacionals, com una etapa de la Vuelta o el Tour de França.



Encamp

A la parròquia encampadana el número 1 d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents, Jordi Torres, amb la segona candidata Maria Martisella, el número 3 de la nacional Carles Enseñat i la cònsol Laura Mas, ha anunciat l’inici dels treballs per a habilitar un itinerari natural que unirà Encamp i Escaldes-Engordany, en el marc Pla sectorial d’infraestructures verdes. Permetrà “viure la parròquia des de la seva natura i medi ambient” i arribarà, en una segona fase, fins a Canillo. Torres ha defensat que aquests itineraris també serveixen de reclam turístic i que, per tant, s’impulsaran des del concepte de poder gaudir d’activitats a la natura amb família o amics.



Andorra la Vella

Conxita Marsol i Alain Cabanes, número 1 i 2 respectivament de la llista de Demòcrates + Liberals a Andorra la Vella, s’han desplaçat al nou edifici d’habitatge de lloguer de preu assequible que s’està construint a Borda Nova. Un exemple de com la col·laboració entre institucions (el Govern i Comú en aquest cas), permet aportar 44 pisos de preu regulat al mercat, així com 200 places d’aparcament per als veïns de la zona. Amb tot, “no n’hi ha prou”, ha advertit, i una via per a seguir incrementant l’oferta ha de ser a través de la col·laboració publicoprivada. És a dir, a partir de la cessió de sòl públic a privats perquè construeixin i gestionin, durant un període llarg de temps, pisos de lloguer assequible. Marsol ha avançat que es treballa en un projecte d’aquestes característiques a Santa Coloma, que s’analitzen opcions a altres indrets de la parròquia, i que hi ha comuns que volen tirar endavant iniciatives similars.

Sant Julià de Lòria

En aquesta tercera jornada de campanya la llista laurediana s’ha desplaçat fins a l’abocador de la Rabassa, per a tractar la problemàtica de la mancança d’aquestes instal·lacions al país i de la gestió dels residus. El suplent Joan León ha assegurat que treballaran “de forma intensa” per a minimitzar l’impacte d’aquest abocador, a través de dos vessants: “incentivant l’equilibri territorial amb la implementació d’una xarxa d’abocadors a tot el país” i, per altra, promovent la reutilització dels residus. En aquest sentit, ha citat la Llei d’economia circular aprovada aquesta legislatura, que dedica un apartat específic al foment de la circularitat al sector de la construcció, a reutilitzar els materials i a minimitzar-ne el seu impacte.

Finalment, a Escaldes-Engordany la llista de Demòcrates + Acció ha defensat, davant del pont de la Plana, un pla d’ajudes i de subvencions perquè es puguin rehabilitar bordes, fargues, murs de pedra seca i prats, a la zona d’Engolasters i a l’entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Marc Magallón, segon de la llista, ha recordat que es tracta de béns culturals i paisatgístics que “hem de seguir preservant”, perquè és “un dels patrimonis més importants que tenim com a país”.