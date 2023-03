“Des de la Plataforma Sindical d’Andorra volem expressar que Andorra necessita un canvi”

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach (AndorraDifusió)

“Andorra necessita un canvi real de la manera de fer política que garanteixi que les persones que hi viuen es podran desenvolupar amb normalitat en els àmbits social, laboral i familiar. Cal una reflexió profunda del que volem ser com a país, ens trobem en una situació molt complicada degut a unes polítiques neoliberals que anteposen la llei de l’oferta i de la demanda al benestar de la població. I és per aquest motiu que públicament donem suport als partits del canvi.

Demanem un canvi de les polítiques d’habitatge basades en l’especulació pura i dura, en lloc de garantir unes vivendes dignes a preus assequibles per a tots i totes les persones que treballen al país. Vivim una situació de pèrdua de poder adquisitiu provocada per anys de congelacions salarials i de les pensions de jubilació. No ens volem jubilar als 67 anys en un país on el PIB és un dels més alts d´Europa, però hi ha una mala repartició de la riquesa. Volem un país on el nostre jovent no hagi d’emigrar a altres països amb la consegüent pèrdua de talents, sent aquests suplerts per talent estranger, cuidem als de casa.

L’educació i els serveis públics han de ser de qualitat i no es poden veure minvats ni amb recursos ni amb personal mal pagat. La sanitat hauria de ser un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar i aquests últims anys hem perdut molta de la seva qualitat degut a la constant retallada en personal i recursos i també per la implantació de la via preferent, que a més d’augmentar la despesa mèdica, ha saturat els metges, provocant retards en l’atenció i hem perdut el dret a triar lliurement un especialista d’Andorra o de fora. El tercer pagador s’ha d’implantar d’immediat per a tota la població i totes les prestacions mèdiques i farmacèutiques.

També volem una justícia àgil, justa i veritablement independent, sense influències dels polítics que governen. Els polítics no han de nomenar els representants de la justícia i no es poden permetre tants retards en les decisions judicials, una justícia que arriba tard no és justícia. Demanem una separació real de poders.

Les pensions de jubilació, viduïtat, entre d’altres, han de garantir l’estat de benestar òptim amb els anys cotitzats i les d’incapacitat temporal i d’invalidesa han de permetre que les persones puguin viure de manera digna, malgrat que no poden desenvolupar un treball. Volem una gestió més eficient del Fons de Reserva de les nostres jubilacions, aquest any s’han perdut desenes de milions d’euros, sense cap conseqüència per a ningú. Demanem un estat sense corrupció, urgeix una llei de responsabilitat política i més transparència, volem que les persones que ocupen càrrecs de rellevància siguin les més aptes i no les millor endollades.

Hem de garantir unes infraestructures que no ens costin el doble del pressupostat, no tot han de ser imprevistos. No pot ser que els polítics escollits puguin fer i desfer durant els quatre anys de mandat, amb tota impunitat i a esquenes del poble, volem unes polítiques que tinguin en compte als ciutadans, que els informin bé i completament i que els facin participar en la presa de decisions importants d’Andorra. Prou d’ocultar informació. Els sindicats volem ser escoltats i no solament informats parcialment pel Govern de torn. És necessari poder conciliar la vida laboral, social i familiar que és la gran assignatura pendent a Andorra.

I és per tots aquests motius, entre d’altres, que demanem un vot decisiu pel canvi. Un canvi de model de país”.